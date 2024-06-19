西九龍中心昨大停電　現已恢復供電部分商戶重新營業(更新)

而截至周三(6月19日)，西九龍中心部分地方已恢復電力供應。據《am730》所見，部分商戶如酒樓、快餐店等已重新營業，亦有食客光顧；另有商戶如扭蛋店則仍漆黑一片。

店主：6月17日凌晨起已停電

有店主指，商場於6月17日凌晨起已停電，初時商戶以為只需數小時便可完成搶修，惟至晚上收到管理處通知，始知電力供應需於或需於6月21日早上10時才能恢復，其間更「無燈無電無冷氣」。據了解，西九龍中心有一半商舖未有營業。另有網民上傳圖片，可見多間大型連鎖餐廳未有營業，並在門外貼有暫時停業告示。

多個西九龍中心的商戶近日紛紛在社交平台發文，稱由於商場因電力故障，需要進行搶修，將會暫停營業數日，預計周五(6月21日)早上才恢復供電；更有商戶不少選擇停止營業至恢復電力，「停電無法工作，還請貴客下個星期先再約為大家服務」，並指「就算星期三(19日)真係能夠恢復電力供應，師傅都要重新備貨(食材)，故都未能正式做生意」。