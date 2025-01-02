西九龍公路車禍釀3死4傷 切線的士疑撞私家車

西九龍公路在踏入新一年一個多小時後，發生3死4傷的嚴重交通意外。警方指，一輛有載客的士沿中線行駛期間，至近港鐵奧運站對開路段時，據報切線並撞向正在快線行駛的私家車，私家車其後懷疑失控撞向石壆，繼而撞向另外4輛汽車。意外後被撞私家車司機當場證實死亡，車上兩名乘客送院後亦不治。
網上流傳事發一刻片段，可見涉事載客的士從中線切往快線期間，與沿著快線駛至、懷疑收掣不及的私家車相撞，私家車其後撞向路壆和揚起大量灰塵，凌空翻滾後撞向另一輛的士及3輛泊在路肩的私家車。大批消防和救護接報到場拯救傷者，包括鋸開私家車車身救出30歲非華裔男司機，惜當場證實死亡，路面遺下大量雜物包括私家車引擎。
的士兩乘客四肢受傷
私家車當時有4名年齡介乎19至34歲的非華裔男乘客，其中33及34歲的兩人被拋出車外，身體多處受傷，昏迷送院搶救後不治，餘下21和25歲乘客則背部受傷，清醒送伊利沙伯醫院治理。同時，據報切線的的士當時正接載劉姓23歲男和19歲女乘客，兩人均四肢受傷，清醒送往廣華醫院治理。
陳美寶籲注意駕駛安全
警方調查後，以涉嫌危險駕駛引致他人死亡罪拘捕該名65歲林姓的士司機，現正被扣留調查，西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。受意外影響，一段西九龍公路在凌晨全線封閉兩個多小時，至凌晨4時許滯留車輛始掉頭離開。
運輸及物流局長陳美寶向車禍傷者及死者家屬致以慰問，提醒大眾任何時候都要注意駕駛安全。