西九龍公路車禍釀3死4傷 切線的士疑撞私家車

西九龍公路在踏入新一年一個多小時後，發生3死4傷的嚴重交通意外。警方指，一輛有載客的士沿中線行駛期間，至近港鐵奧運站對開路段時，據報切線並撞向正在快線行駛的私家車，私家車其後懷疑失控撞向石壆，繼而撞向另外4輛汽車。意外後被撞私家車司機當場證實死亡，車上兩名乘客送院後亦不治。

網上流傳事發一刻片段，可見涉事載客的士從中線切往快線期間，與沿著快線駛至、懷疑收掣不及的私家車相撞，私家車其後撞向路壆和揚起大量灰塵，凌空翻滾後撞向另一輛的士及3輛泊在路肩的私家車。大批消防和救護接報到場拯救傷者，包括鋸開私家車車身救出30歲非華裔男司機，惜當場證實死亡，路面遺下大量雜物包括私家車引擎。