西九3月辦「香港國際文化高峰論壇」 M+故宮本年推7新展覽

西九文化區管理局將於今年3月首度舉辦香港國際文化高峰論壇，是首個由西九文化區舉辦的大型國際文化峰會，逾20位來自11個國家和地區的嘉賓講者出席。西九文化區管理局董事局主席唐英年表示，高峰論壇體現局方通過藝術和文化，促進各國和各地區之間的對話和建立夥伴關係的承諾，亦向全世界展示香港蓬勃的文化藝術氛圍。
「香港國際文化高峰論壇2024」以「跨文化 越時代」為主題，於3月25日上午在戲曲中心舉行開幕典禮暨座談討論，隨後分別於當日下午和26日上午，在M+和香港故宮文化博物館舉行共4場專題討論。高峰論壇亦將安排直播，讓全球各地觀眾均能夠透過線上參與論壇。
論壇期間，西九文化區兩間博物館，以及管理局轄下的表演藝術處，將與全球各地逾20 間文化藝術機構簽署合作備忘錄或合作協議。
冀安排《大狀王》到內地巡演
此外，西九董事局昨舉行會議。行政總裁馮程淑儀表示，M+將於本年舉辦3個特別展覽，包括3月份和法國五月藝術節聯合呈獻，與法國國家圖書館共同策劃的「香港賽馬會呈獻系列：黑白──攝影敘事」展覽。是次展覽為M+首個聚焦攝影的展覽，展出來自法國國家圖書館收藏的珍貴照片和M+館藏，包括多位國際知名攝影師於1915年至2019年期間的作品。
此外，香港故宮文化博物館將推出4個精彩特別展覽，並繼續輪換故宮博物院的珍品，及推出其他新專題展覽。局方亦正計劃安排原創粵語音樂劇《大狀王》到內地多個城市巡演，冀讓《大狀王》成為膾炙人口的港產音樂劇。工程項目方面，演藝綜合劇場大樓的整體結構已大致完成至天台樓層；中型劇院的高樓塔混凝土結構到了最後施工階段。