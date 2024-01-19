西九3月辦「香港國際文化高峰論壇」 M+故宮本年推7新展覽

西九文化區管理局將於今年3月首度舉辦香港國際文化高峰論壇，是首個由西九文化區舉辦的大型國際文化峰會，逾20位來自11個國家和地區的嘉賓講者出席。西九文化區管理局董事局主席唐英年表示，高峰論壇體現局方通過藝術和文化，促進各國和各地區之間的對話和建立夥伴關係的承諾，亦向全世界展示香港蓬勃的文化藝術氛圍。

「香港國際文化高峰論壇2024」以「跨文化 越時代」為主題，於3月25日上午在戲曲中心舉行開幕典禮暨座談討論，隨後分別於當日下午和26日上午，在M+和香港故宮文化博物館舉行共4場專題討論。高峰論壇亦將安排直播，讓全球各地觀眾均能夠透過線上參與論壇。