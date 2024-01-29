西洋菜街歷史｜旺角點解舊稱「芒角」？　 「菜」字尾街名留農村痕跡

旺角西洋菜街和俗稱「女人街」的通菜街，都是深具本土特色的步行購物街。熙來攘往的市集，五光十色的商舖，高端的潮流玩意，與以「菜」命名的街道似乎格格不入。
文章出處：「當代中國」網站
置身旺角這片人口密集的石屎森林，實在難以想像在百多年前，這裏極目都是菜田。從歷史遺留下來的街道名稱，正好見證旺角區的滄海桑田。
旺角舊稱「芒角」西洋菜街通菜街 昔日為菜田
每年秋天，很多登山客專登到偏遠的大嶼山大東山，觀看有名的「芒草海」。其實百多年前的旺角都有點像大東山，漫山遍野都是芒草，以前還有一條「芒角村」。旺角的英文名「Mong Kok」正由此而來。
芒角村地勢平坦，水源充足，是宜居宜耕的好地方，昔日交替種着西洋菜和通菜。由於西洋菜是當時洋人少有在香港吃到的家鄉蔬菜，在香港被逼開埠初期，芒角村是港島洋人重要的蔬菜供應地。
九龍半島填海 旺角填平菜田發展工業
不過自從1860年九龍半島被割讓，英國人開始在這片土地大興土木，填海造地，建設避風塘、碼頭和道路。本來臨海的旺角被沒入內陸，菜田也在城市化的過程消失。
1930年代，芒角的官方中文名稱逐漸轉為「旺角」，取其興旺之意；另也因為「芒」字與「亡」字相近，有欠吉利而被棄用。
菜田被填平，旺角由鄉郊地區搖身一變摩登工業城，醬園、紡織廠、染布廠、五金廠及煙廠林立。如今市民仍可從鼓油街、染布房街、煙廠街這些街道名稱，窺探出旺角的戰前工業歷史。
石油危機失業者眾 通菜街劃區供小販擺賣
二戰後，旺角再度變天。隨着市區地價急漲，工廠陸續搬遷，旺角開始轉型為接近今天模樣的商住區。
1970年代石油危機爆發，油價急升衝擊香港的輕工業，出口疲弱，很多人失業轉行做無牌小販，有估計當年香港小販人數高達30萬，並衍生不少社會問題。
為了改善情況，港英政府於1975年把其中一段的通菜街，劃定為香港首個小販認可區，實行把小販管理規範化。7、80年代市面上的商場寥寥可數，市民都喜歡在假日來這裏購物。
旺角成年輕人潮聖地 衍生「MK文化」
80年代香港經濟急速起飛，市民消費力增加，零售業發展蓬勃，大型商場相繼落成，旺角則發展出獨特的購物輪廓：除了專賣女士服裝飾品的「女人街」，還有以運動服飾鞋履作招徠的「波鞋街」、主打金魚和水族用品的「金魚街」、電子產品集中地西洋菜南街、匯聚成衣和蔬果排檔的花園街等。
90年代到千禧年間，旺角是年輕人放學放假的朝聖地。在潮流特區集合買精品服飾，到信和中心搜購漫畫、唱片、明星相，意猶未盡還可沿西洋菜街，歎着街邊小食，由瓊華中心、旺角中心逛到聯合廣場。此時旺角的街區氣氛和年輕人別樹一格的打扮，更衍生出獨特的「MK文化」。
開放內地旅客自由行 西洋菜街 通菜街變遊客區
千禧年後，隨着自由行政策開放，西洋菜街和通菜街變成遊客區，拖着行李箱購物的內地旅客，取代學生哥變成旺角常客。
雖然一場新冠疫情，令旺角人流和夜經濟深受打擊。但回顧旺角的百年歷史，由菜田、工廠到潮流購物區，一方面訴說着城市發展的步伐，亦反映出香港人靈活多變的韌性，總有辦法化險為機。
【本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注】