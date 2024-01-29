西洋菜街歷史｜旺角點解舊稱「芒角」？　 「菜」字尾街名留農村痕跡

香港街道故事｜旺角購物點西洋菜街 通菜街 為何以「菜」命名？

九龍半島填海 旺角填平菜田發展工業 不過自從1860年九龍半島被割讓，英國人開始在這片土地大興土木，填海造地，建設避風塘、碼頭和道路。本來臨海的旺角被沒入內陸，菜田也在城市化的過程消失。 1930年代，芒角的官方中文名稱逐漸轉為「旺角」，取其興旺之意；另也因為「芒」字與「亡」字相近，有欠吉利而被棄用。 菜田被填平，旺角由鄉郊地區搖身一變摩登工業城，醬園、紡織廠、染布廠、五金廠及煙廠林立。如今市民仍可從鼓油街、染布房街、煙廠街這些街道名稱，窺探出旺角的戰前工業歷史。

石油危機失業者眾 通菜街劃區供小販擺賣 二戰後，旺角再度變天。隨着市區地價急漲，工廠陸續搬遷，旺角開始轉型為接近今天模樣的商住區。 1970年代石油危機爆發，油價急升衝擊香港的輕工業，出口疲弱，很多人失業轉行做無牌小販，有估計當年香港小販人數高達30萬，並衍生不少社會問題。 為了改善情況，港英政府於1975年把其中一段的通菜街，劃定為香港首個小販認可區，實行把小販管理規範化。7、80年代市面上的商場寥寥可數，市民都喜歡在假日來這裏購物。