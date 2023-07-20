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2023-07-20 21:00:00

西灣河筲箕灣道大廈石屎剝落 梁熙：應先處理大廈危險部分 再跟進驗樓不同說法 王榮樂：增加撥款借貸

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西灣河筲箕灣道大廈石屎剝落 梁熙：應先處理大廈危險部分 再跟進驗樓不同說法。(資料圖片／羅庸軒攝)

位於筲箕灣道的麗灣大廈，昨日傍晚有石屎剝落，擊傷一名男途人的頭部。港島東立法會議員梁熙今早（20日）接受電台訪問時表示，昨日到現場了解，相關大廈樓齡58年，大約兩年前收到驗樓令並已完成驗樓，報告表示合格，並已提交政府，但與政府表示大廈仍需完成修葺工程的說法，出現落差。梁熙又指，雙方有不同說法值得跟進，建議政府先替有關大廈處理有危險部分，稍後向法團追收費用，細節再由大廈自行修葺。

梁熙：政府應考慮成立跨部門小組處理問題

梁熙說，現時全港有4,800座樓宇，像今次事件的大廈一樣，收到驗樓令但未完成工作，包括已驗樓但未完成程序，認為屋宇署應好好掌握情況。他說，過去兩、三年因為疫情原因，很多法團都未能開會，以致不少相關工作有延遲。相關工作涉及屋宇署、民政及青年事務局和巿建局，政府應考慮成立跨部門小組處理問題。當完成這批樓宇的工作後，下一步需要處理樓齡達50年或其他「三無大廈」。

王榮樂：短期增加撥款  長期增設建築維修基金

香港房屋管理學會秘書王榮樂則表示，大部分樓宇不能按時檢驗維修有兩大主因，一是資金不足，二是無法聯絡業主。因此，短期而言，建議政府可以增加撥款以借貸方式為資金不足的大廈提供協助；長遠方面則可以參考澳門，立法要求增設建築維修基金，每年按單位差餉數值的百分比收取，大約十至二十年在樓宇需要檢驗和維修的時候，有足夠的資金自給自足，解決樓宇的維修和檢驗問題。

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