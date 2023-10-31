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2023-10-31 13:53:25

西灣河開槍案｜工程經理涉「起底」交警囚2月2周　官：對事主年幼女兒極大困擾

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東區裁判法院。(資料圖片)

東區裁判法院。(資料圖片)

一名任職工程經的男子涉於去年在社交網發布於2019年西灣河開槍的警員及其兩名女兒的資料及照片，帖文內容包括「黑警死全家」、「我哋老豆喺殺人犯」等字句，遭警方國安處拘捕，控以未獲同意披露他人資料等兩罪，他否認控罪，案件今日在(31日)於東區裁判法院被判罪成，裁判官指被告行為對事主及其兩名女兒造成極大生活上的，判被告入獄2個月2星期。

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官指事主女兒應享有與家人寧靜生活權利

被告梁煇，50歲，報稱任職工程經理。控罪指，他涉於20228月與12月期間，在未獲男子A同意下披露其姓名及照片，以及其兩名女兒BC的照片，意圖導致該資料當事人或其家人蒙受指明傷害等。

裁判官施祖堯判刑時指，高等法院在2019年已頒下禁制令，禁止市民發布涉事警員的個人資料，而西灣河事件是受社會關注的議題，涉案警員已經蒙受大量滋擾，就算告只是轉發帖文，並非帖文「始作俑者」，不過即使是轉發，帖文亦是公開給公眾閱覽，認為被告在「起底法」生效一年後犯事，不能以對法律無知作為開脫理由。

裁判官續指，被告的轉載角色加劇涉案警員受滋擾的情況，影響警員安全、情緒及睡眠，而且警員2名女兒尚求學中，理應享有與家人寧靜生活的權利，認為被告的行為對她們生活造成極大困擾，決定判處被告入獄2個月2星期。

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