西環升降機夾狗帶 唐狗遭吊起勒斃 專家︰𨋢門未關好前要收緊狗繩

西環發生升降機奪命意外。一名女傭帶同三頭犬隻遛狗後進入大廈，升降機關門之際，其中一隻突然衝出升降機大堂；當時𨋢門夾住狗帶並隨即上升，狗隻最終被狗帶勒死。專家建議，市民若遇類似情況又未能及時按動開門鍵，便應即時放開狗帶，讓狗隻連同狗帶一同留在升降機大堂。亦有犬隻訓練師指，不建議市民一次帶同多隻狗散步，升降機門未關好前要收緊狗繩，以防突發情況。

意外於昨早9時發生，一名外傭在西環卑路乍街金豪閣拖著綁上狗帶的狗隻，進入升降機後，狗隻疑突然再衝出升降機並走回大堂，當時升降機已關門並徐徐上升，但𨋢門夾住狗帶，狗隻隨𨋢上升被扯起懸吊，最終窒息死亡。大廈保安發現，即時按動升降機的開門掣，卻未有打開𨋢門，但疑因偵測到有外物拉扯已自動停下。保安於是報警，警方和救護員到場，證實狗隻不治，用毛氈蓋著其遺體，並將受驚涉事外傭送院。

機電署和電梯公司職員其後到場了解事件及檢查升降機，並翻看閉路電視片段。消息指，涉事的46歲菲律賓籍女傭，當時帶著3隻唐狗散步後回家，3隻狗進入升降機後，其中1隻在𨋢門關閉時，突然跑出升降機外。警方調查後認為事件無可疑，暫列作求警協助案處理。

類似事件過往亦曾發生，一名男子今年6月26日在大角咀通州街界限大樓，帶同一隻史納莎犬進入大廈，之後走入升降機，男子未有留意狗隻仍在大堂與街坊玩耍，便按掣關閉𨋢門，狗狗當時亦有帶繫狗帶，升降機夾著狗帶上升，狗狗卡在𨋢門「半天吊」，幸保安及時按停總掣，狗狗最終倖免於難。