西環婦人徒手捉白鴿圖折翼　街坊目睹喝止74歲婦被捕 (更新)

【17:50更新】新增74歲婦人被捕
警方表示，留意到網上流傳一段影片顯示，一名婦人在西區海濱長廊徒手捕捉野鴿，並強行屈曲其翅膀，然後逃去，於是主動介入調查。西區警區刑事部高級督察徐蔚瑩指，經警方翻查大量閉路電視片段後，今日（27日）以「殘酷對待動物」罪拘捕一名74歲本地婦人，現正被扣留韶查，目前未能透露婦人犯案動機。
【16:00更新】西環一名婦人徙手捉白鴿將其翅膀折斷！
該名身穿紅色上衣、戴著太陽眼鏡的婦人，於西環的中西區海濱長廊靠近一堆白鴿，疑徒手捉起白鴿，企圖將白鴿放入掛在胸前的背囊。一名在車上男子看到後，落車喝止婦人，過程被男子的車Cam拍下。
街坊目睹上前喝止
有關影片於網上流傳，顯示時間為昨日（26日）中午12時40分左右。據了解，車Cam影片片主向傳媒表示，該名婦人先撒麵包皮在地上，引來大批白鴿聚集，繼而徒手擒拿3隻白鴿放進袋。車上兩名男子看到表示，「嘩！捉X咗隻喎，捉嚟玩呀？」、「唔係喎捉返屋企呀？」後來Cam主看不過眼，立即落車上前喝止，並目睹婦人正打算將白鴿翅膀折斷，隨即出言制止：「你屈斷佢（翅膀）即係想佢送死」。婦人聽畢沒有回應，只是將手上的白鴿放回地上，然後離開。Cam主指就事件警方重案組已聯絡他協助調查。
網民齊斥婦人行為
不少網民留言直斥婦人行為殘忍，質疑婦人虐畜，表示近日同樣在事發位置發現不少白鴿屍體，懷疑同為婦人所為，「尋晚跑步見到車cam嗰位附近有幾隻死鴿，死狀奇特，宜家我知乜嘢事喇」；「噚晚我都奇怪，因為有時候馬路見死鴿係扁嘅，大家估到乜嘢事，但係噚晚睇嗰啲唔係，死狀恐怖，而且周圍都係羽毛，噚晚唔夠光，只係見到最少兩隻」。
虐畜最高可被判監3年
根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章），任何人殘酷對待動物（包括殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物），或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦即屬違法，一經定罪，最高可處罰款$200,000及監禁3年。
另外，根據法例第170章《野生動物保護條例》，所有野生雀鳥都屬受保護野生動物，任何人除按照特別許可證行事外，不得狩獵或故意干擾任何受保護野生動物、不得管有或控制任何在香港取得的活生或已死亡受保護野生動物、得取去、移走、損害、銷毀或故意干擾任何受保護野生動物的巢或蛋，一經定罪，可罰款10萬元及監禁1年。