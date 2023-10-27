西環婦人徒手捉白鴿圖折翼　街坊目睹喝止74歲婦被捕 (更新)

警方表示，留意到網上流傳一段影片顯示，一名婦人在西區海濱長廊徒手捕捉野鴿，並強行屈曲其翅膀，然後逃去，於是主動介入調查。西區警區刑事部高級督察徐蔚瑩指，經警方翻查大量閉路電視片段後，今日（27日）以「殘酷對待動物」罪拘捕一名74歲本地婦人，現正被扣留韶查，目前未能透露婦人犯案動機。

【16:00更新】西環一名婦人徙手捉白鴿將其翅膀折斷！

該名身穿紅色上衣、戴著太陽眼鏡的婦人，於西環的中西區海濱長廊靠近一堆白鴿，疑徒手捉起白鴿，企圖將白鴿放入掛在胸前的背囊。一名在車上男子看到後，落車喝止婦人，過程被男子的車Cam拍下。

街坊目睹上前喝止

有關影片於網上流傳，顯示時間為昨日（26日）中午12時40分左右。據了解，車Cam影片片主向傳媒表示，該名婦人先撒麵包皮在地上，引來大批白鴿聚集，繼而徒手擒拿3隻白鴿放進袋。車上兩名男子看到表示，「嘩！捉X咗隻喎，捉嚟玩呀？」、「唔係喎捉返屋企呀？」後來Cam主看不過眼，立即落車上前喝止，並目睹婦人正打算將白鴿翅膀折斷，隨即出言制止：「你屈斷佢（翅膀）即係想佢送死」。婦人聽畢沒有回應，只是將手上的白鴿放回地上，然後離開。Cam主指就事件警方重案組已聯絡他協助調查。

網民齊斥婦人行為

不少網民留言直斥婦人行為殘忍，質疑婦人虐畜，表示近日同樣在事發位置發現不少白鴿屍體，懷疑同為婦人所為，「尋晚跑步見到車cam嗰位附近有幾隻死鴿，死狀奇特，宜家我知乜嘢事喇」；「噚晚我都奇怪，因為有時候馬路見死鴿係扁嘅，大家估到乜嘢事，但係噚晚睇嗰啲唔係，死狀恐怖，而且周圍都係羽毛，噚晚唔夠光，只係見到最少兩隻」。