西環邨全邨料2029年遷加惠民道公屋　馬頭圍邨分兩期部分須搬美東邨

西環邨居民料可在2029年一同遷往加惠民道第一期公營房屋發展項目。(資料圖片／林俊源攝)

政府提出重建堅尼地城西環邨及土瓜灣馬頭圍邨，房委會下月會就兩邨的清拆及遷置建議方案諮詢區議會，又指已為受影響住戶預留足夠遷置資源，建議受影響住戶可獲發住戶搬遷津貼，協助他們支付部分搬遷開支。兩條屋邨的單位數目，在重建後將由現時636伙及2,075伙，增加至約1,100伙及約4,000伙。

落成約67年的西環邨現時有636伙，房委會指全邨5座住戶，包括東苑臺、南苑臺、西苑臺、北苑臺和中苑臺，可在2029年一同搬遷到鄰近可提供858伙的加惠民道第一期公營房屋發展項目，西環邨原址重建後預計可增至1,100伙。

至於落成約63年的馬頭圍邨，房委會考慮到居民和各界均希望能加快清拆及搬遷時間步伐，建議在土瓜灣道公營房屋發展項目以外，加入部分新美東邨公營房屋發展項目作為遷置資源，令重建期數由三期縮減至兩期，搬遷所有居民的時間亦由14年大幅縮減至7年。

馬頭圍邨第一期清拆範圍包括洋葵樓、水仙樓及馬頭角道政府合署，以整合足夠建築地盤面積興建新馬頭圍邨，容納受第二期清拆計劃影響的住戶，第一期受影響住戶料2028年搬遷。第二期清拆範圍就包括玫瑰樓、夜合樓、芙蓉樓及相關配套設施，受影響住戶將遷往預期2036年入伙的第一期重建新馬頭圍邨，清拆及搬遷時間會適時公布。目前馬頭圍邨有2,075伙，房委會預計整個屋邨重建後可倍增至約4,000個單位。