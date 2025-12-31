西環邨馬頭圍邨重建方案出爐 何永賢︰單位增七成至近倍

特首在《施政報告》公布房委會今年內會公布馬頭圍邨及西環邨的重建計劃。房屋局昨分別向九龍城區議會及中西區區議會提交兩邨重建的建議方案，並於下月討論。房屋局長何永賢昨在社交平台帖文，指重建後單位分別升逾七成及近倍。

落成63年的馬頭圍邨有2,075個單位，重建後單位數量可達到約4,000個單位，增加近一倍。為加速進度及善用土地，當局建議在土瓜灣道公營房屋發展項目外，將部分新美東邨公營房屋發展項目用作遷置資源，令3期的重建期數縮短至2期，而搬遷全部居民的時間減半至7年；並將馬頭角道政府合署納入重建範圍，加大發展用地面積；及在重建期間維持社福設施及幼兒園不停頓。根據文件顯示，第一期清拆範圍包括洋葵樓、水仙樓及馬頭角道政府合署，料2028年搬遷；第二期清拆範圍就包括玫瑰樓、夜合樓、芙蓉樓及相關配套設施，受影響住戶將遷往預期2036年入伙的第一期重建新馬頭圍邨，清拆及搬遷時間會適時公布。