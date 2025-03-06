西環麥當勞斬人｜兼職工捱罵持肉刀斬經理囚10年　官拒納受挑釁犯案

西環麥當勞前年發生斬人案，一名兼職男職員疑不滿被同事和上司批評工作表現差，被調職後仍在舊店出現，遭經理責罵後，到鄰近肉檔取切肉刀回店斬男經理的頭頸，令對方頭骨凹陷性骨折，一名休班消防員食客奪刀阻止。他今日（6日）在高等法院承認一項企圖謀殺罪，求情透露他中六畢業後打機度日6年，至父母退休才開始工作。法官陳嘉信判刑時指，事主於本案遭受嚴重傷害，其後更診斷出創傷後遺症（PTSD）。陳官並不接納被告因遭挑釁或激怒下犯案，終判他入獄10年。

被告陳智誠，現時31歲，被控於2023年6月18日，在西營盤皇后大道西484號至496號新安大樓麥當勞餐廳內，企圖謀殺姓王男子。

打機度日至父母退休才工作 辯方律師求情指，案發時29歲的被告在内地出生，1999年來港定居，沒有案底，完成中六後有6年時間在家中打電子遊戲，惟自父母退休後遭要求尋找工作，曾在日本餐廳擔任厨師3個月。辯方同意其犯案行爲並不正常，惟望法庭念被告因經常遭同事及經理責駡，才錯誤犯下本案，從輕處理。 表現一直受經理及同事批評 案情指，被告自2023年5月27日開始在西環的麥當勞兼職夜班工作，事主亦為該麥當勞的經理。被告任職期間一直遭事主及同事批評其工作表現。在同年6月18日下午3時許，被告獲委派到金鐘的另一間麥當勞工作，惟事主當日發現被告出現在西環的麥當勞，遂質問被告為何未有準時到達金鐘上班，並指責被告工作表現不佳。被告一言不發後離開，前往附近的肉檔取得兩把斬肉刀。約下午3時半，被告折返餐廳，雙手各持一把刀，前往事主的辦公室。

被捕時頭手染血 謊稱在家睡覺 閉路電視顯示，當時事主正坐在椅子上用電腦，被告從後用刀劈向事主頭部，事主頭部挨了兩刀後，隨即轉身試圖抵擋被告的攻擊，惟被告再次持刀砍向事主額頭，並繼續用刀攻擊事的頭部。其後，事主將被告推開，並試圖抓住被告的手停止其攻擊，被告隨後鬆開其中一把刀，在刀掉在地上之際，一名任職消防員的食客聽到事主前來協助，奪走被告手中的另一把肉刀，被告隨即逃離現場，餐廳員工報警。 事主視野受損 患創傷後遺症 被告同日被捕，當時他全身冒汗，頭髮及右手掌均染有血跡。在警誡錄影會面下，被告表示自2019年以來一直失業，他聲稱不認識事主，並表示在案發時正在家中睡覺，否認見過涉案斬肉刀。

被告因受重傷被送往瑪麗醫院接受治療，頭皮有約15厘米的傷口、深達後頸椎約10厘米的裂痕、顱骨骨折及額頭裂傷，同年6月26日出院。事主稍後獲進一步診斷因事件患上創傷後遺症（PTSD），須接受心理治療。他意外後視野缺損逾半成、患認知障礙及表達性失語症，至今工作、社交及家庭生活仍受殘障所困。 法官陳嘉信指出，受害人傷勢屬同類案最嚴重之一，被告攻擊瞄準頭部，若非有顧客出手阻止，受害人大有可能死亡。陳官最後以15年為量刑起點，認為本案唯一有效求情因素是被告在最早階段認罪，被告可獲全數認罪3分1減刑，判囚10年。