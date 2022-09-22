西環2女MMA續集｜出軌男現身街頭「一拖二」小三死纏　大婆：佢要離開情慾呀

西環兩名女子日前疑因感情問題爭執，在街頭上演一場MMA，打至難分難解。其中疑似是大婆的中年婦，情緒激動邊施展「鉸剪腳」夾住小三，不停大叫被「搶老公」。事隔數天，昨晚(21)8時許，有網民在Facebook群組「西環變幻時」再上載新片段，疑是事件的「續集」。

街頭「一拖二」拉扯

在長近3分鐘的影片可見，穿白色短袖衫的出軌中年漢在街頭現身，於鐵欄前「一拖二」，右手拖着藍衫大婆，左手則被橙衫小三扯實，開首時見中年漢與橙衫小三疑在對話，惟隔着口罩加上聲音太小，無法知悉內容。

之後，「一拖二」情況持續，3人沉默片刻，中年漢叫橙衫女先回去不果，藍衫大婆終開口斥責小三：「妳唔好再煩住我哋兩公婆啦！」此時，中年漢亦對橙衫女溫言指：「唔好拉拉扯扯啦……返去休息」，惟橙衫女撒嬌不願離去。這時大婆扯火反問中年漢：「點啊，對腳喺你度啊，行啦！」同時強行拉開橙衫女抓着中年漢的手，「佢真係走架啦，佢要走架啦！行啦！」。

小三撒嬌：你唔好走 大婆：佢要離開啲情慾呀！

藍衫大婆拉着中年漢離開時，橙衫女繼續尾隨跟上，不斷撒嬌指「唔好走，你唔好走」，之後再次拉着中年漢的手拖到一邊。中年漢無奈回應：「返去休息啦，如果唔係點啫？」。橙衫女扮作楚楚可憐回應指：「咁我都唔知點。」中年漢即稱，「妳唔知點？返去休息啦……咁你要講嘅都講咗啦。」

此時，藍衫大婆再拉走中年漢，並霸氣宣示主權，「你哋關係完咗架啦，佢要離開啲情慾呀！」而該中年漢亦附和謂：「係呀。」惟橙衫女囂張「挑機」反問大婆：「妳又知？」同時繼續死纏爛打跟隨，並扭動身體撒嬌，重複叫中年漢「唔好走，唔好走」。鏡頭外則有人在責罵橙衫女的行為。

網民揭出軌男為西環米芝蓮潮州菜館老闆

大婆激戰小三外傳影片在此時結束，掌鏡人未有拍下之後發展。有網民認得該中年漢為西環一間潮州菜館老闆，並曾米芝蓮必比登推薦。有網民更指，「一定係貪條佬靚仔，唔通係睇住佢啲錢咩」、「三個夾埋都成200歲，大家都唔怕醜嘅」、「喺街度拉拉扯扯，你唔尷尬，尷尬嘅就係人哋」、「內地小三真係勁，仲可以喺條街姣條佬」。