西貢一小時兩宗疑溺斃意外 醫生︰防中暑 專家︰玩直立板要先受訓

踏入夏季香港已出現多日酷熱天氣，昨日市區最高達攝氏33.4度，不少人會選擇玩水上活動消暑。西貢昨日(25日)在1小時間發生2宗水上活動溺斃意外，兩名男子分別遊船河暢泳，以及玩直立板期間遇溺，送院經搶救不治。有直立板教練建議，市民玩直立板時應穿上助浮衣，且須接受訓練才能參與相關活動。有醫生亦指，市民在中暑不自知或流失水分下游泳，有機會出現頭暈的症狀，不慎的話更會遇溺。
昨日首宗意外於上午11時發生，63歲徐姓事主偕友,到西貢大浪灣遊船河，其後在場人士發現事主在海中載浮載沉，即時將他救上遊艇再送上岸，並報警求救。政府飛行服務隊直升機到場將事主送到東區醫院，其間救援人員用自動心外壓機為他急救，惟最終證實不治。警方初步調查相信，事主游泳期間意外遇溺，其死因有待驗屍後確定。
女子浮潛一度失蹤 尖洲平安尋回
事隔不到一小時，西貢沙塘口附近海面亦發現，一名50歲姓謝男子玩直立板期間疑遇溺，由在場人士救起。消防員到場將事主送上消防輪，並駛往對面海水警基地，再由政府飛行服務隊直升機送院，惜最終不治。另外，至下午1時許，警方接報一名女子在大洲近南果洲海面浮潛，但兩小時未返上船，同伴擔心致電報警求助。救援人員趕赴現場一帶搜救，最後在尖洲北部尋回事主，事主平安清醒。
玩直立板須穿助浮衣
有提供直立板課程的濕遊悠公司總教練Cadman指出，教練在課程中會要求學員玩直立板時須穿上助浮衣，使其從板上掉下或抽筋時仍能自行浮在水面；又指，直立板上設有一條與玩家腳眼相連的繩，即使助浮衣脫落，玩家仍能拉着繩回到直立板上，他估計涉事遇溺人士或沒有戴上繩或助浮衣，引致意外。
Cadman建議，市民玩直立板時宜夥同2至3朋友，互相照應，遇見朋友遇溺時亦切勿游近，應盡量把浮物拋到遇溺者旁；又指，自行租借直立板時要留意器材是否有損壞，否則遊玩時或出現入水、沉沒的情況。他續指，出發前應留意天氣及自身是否合適，「會否風太大、陽光太猛……(自己)瞓唔夠就唔好去玩啦」；進行水上活動時，須多帶水和能量棒，以防熱防中暑和補充體力。
近兩月9人玩水上活動斃命
欺山莫欺水，今年6月至昨日，本港最少發生13宗水上活動意外，造成9人死亡。而在水中央，亦不能忽視中暑潛在風險。一般情況，市民在中暑不自知或流失水分下游泳，有機會出現頭暈的症狀，不慎更會遇溺。香港西醫工會義務司庫、普通科醫生陸偉亮表示，參與水上活動時應保持足夠水分、搽足防曬，並建議，不要在早上11時至下午2時陽光最猛烈的時間落水；而要預防遇溺最好要結伴同行，避免獨自出海，「最好連埋啲朋友」，普通游泳亦應在有救生員的地方進行。