西貢一小時兩宗疑溺斃意外 醫生︰防中暑 專家︰玩直立板要先受訓

踏入夏季香港已出現多日酷熱天氣，昨日市區最高達攝氏33.4度，不少人會選擇玩水上活動消暑。西貢昨日(25日)在1小時間發生2宗水上活動溺斃意外，兩名男子分別遊船河暢泳，以及玩直立板期間遇溺，送院經搶救不治。有直立板教練建議，市民玩直立板時應穿上助浮衣，且須接受訓練才能參與相關活動。有醫生亦指，市民在中暑不自知或流失水分下游泳，有機會出現頭暈的症狀，不慎的話更會遇溺。

昨日首宗意外於上午11時發生，63歲徐姓事主偕友,到西貢大浪灣遊船河，其後在場人士發現事主在海中載浮載沉，即時將他救上遊艇再送上岸，並報警求救。政府飛行服務隊直升機到場將事主送到東區醫院，其間救援人員用自動心外壓機為他急救，惟最終證實不治。警方初步調查相信，事主游泳期間意外遇溺，其死因有待驗屍後確定。 女子浮潛一度失蹤 尖洲平安尋回 事隔不到一小時，西貢沙塘口附近海面亦發現，一名50歲姓謝男子玩直立板期間疑遇溺，由在場人士救起。消防員到場將事主送上消防輪，並駛往對面海水警基地，再由政府飛行服務隊直升機送院，惜最終不治。另外，至下午1時許，警方接報一名女子在大洲近南果洲海面浮潛，但兩小時未返上船，同伴擔心致電報警求助。救援人員趕赴現場一帶搜救，最後在尖洲北部尋回事主，事主平安清醒。