西貢坑口東關愛隊會址遭爆竊 失手提電腦和手機 涉數百人資料

西貢坑口東小區關愛隊的承辦團體坑口區節日慶典籌備委員會的辦公室昨凌晨遭爆竊，一部手提電腦及一部手機被盜，當中涉及數百人的個人資料，包括電話和身份證號碼。委員會已就事件報警，並通報個人資料私隱專員公署。

電子設備和檔案以高強度密碼保護 料外洩風險低

民政事務處表示，昨(11月30日)收到一宗小區關愛隊電子設備失竊事故通報，指西貢坑口東小區關愛隊的承辦團體，即坑口區節日慶典籌備委員會，位於坑口鄉事委員會會址(新界坑口道一號)的辦公室，於當日凌晨被賊人破壞門鎖潛入爆竊，儲存在上鎖房間內的一部手提電腦及一部手機失竊，當中載有西貢坑口東小區關愛隊服務對象的個人資料，估計涉及數百位人士的姓名及電話，部分包括地址及身份證號碼。承辦團體確認一直遵守《個人資料（私隱）條例》（第486章）規定，並按關愛隊使用資料及保密原則妥善處理及保密有關個人資料。兩部電子設備及載有個人資料的檔案皆以高強度密碼保護，在保密措施下，相信資料外洩風險較低。