西貢東壩疑黑的司機遇警放蛇：講下唔得啊？　網民支持執法｜網上熱話

西貢萬宜水庫東壩是本港重點景點之一，惟礙於當區屬禁區範圍，只准的士、新界專綫小巴9A線、政府車輛等進入，當區「黑的」問題由來已久。網上流傳一段影片，顯示一名懷疑是的士司機的男子，站在一輛市區的士旁與一對男女爭執，其間女子突在背囊取出並展示一張懷疑是警察委任證的物品，該名疑似的士司機態度隨即軟化。

有網民昨日上載一段長13秒的影片至社交網站，可見一名身穿深藍色衣服的男子，正與一對男女站在的士站前爭執，旁邊泊有一輛市區的士。在片段起初，雙方站立姿態似正在爭執，其間深藍衣男子舉起電話拍攝該女子，並稱「影晒你喇」。詎料，同時間女子亦已從背囊取出並展示一張懷疑是警察委任證的物品，深藍衣男子態度隨即軟化，改口稱「乜嘢啊？講下唔得啊？吹下水唔得啊？」片段至此結束。上載片段的網民在描述指「一口價拉客咁過癮吖嗱，今次Madam斷正，有咩返差館先講」，但未有交代事發日期和時間。

有網民相信行動乃警方「放蛇」執法，紛紛讚好，「好波，呢d(啲)黑的佬又串又開天殺價，一見證即刻手機都收埋，欺善怕惡」、「每日都應該要捉啦」、「又係東覇(壩)劏客。全港最美麗景色之一，但係交通到而家都係咁衰」、「笑×咗，高手遇到高高手。」

據報，警方在過去的周日曾到東壩進行打擊的士濫收車資行動，其間喬裝成乘客並提出前往西貢市中心，獲一名的士司機每人索價60元車資，警員及後以「濫收車資」等罪拘捕該的士司機。