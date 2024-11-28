西貢沉船灣貨船擱淺逾月斷兩截 海事處：屬內地船隻已聯絡船東移走 (天行足跡fb專頁圖片)

西貢沉船灣有內地貨船擱淺逾月，近日更斷成兩截，在岸邊載浮載沉。海事處回覆《am730》查詢表示，早於9月26日接獲報告，指西貢沉船灣附近海域有一艘貨船擱淺，隨即派員到場並跟進事件。初步調查顯示，該貨船來自內地，因強風而漂流到涉事水域擱淺，當時船上沒有載人及貨物，但事故無造成任何人員傷亡。事故中貨船的船東代表已經與該處聯絡並計劃將沉船移走，海事處正就事件進行跟進行動。

海事處未接獲溢油報告 海事處續指，經翻查最近記錄，未接獲任何與事件有溢油報告，亦未有在有關海域發現油污，並會繼續密切監察海面情況，如發現或接獲有關溢油的報告，會立即派員安排清理。 海事處又稱，一般而言，打撈或移走沉船是船東的責任。為確保船東履行其責任，海事處會按照既定程序發出移除通知書，指示船東將沉船浮起或移走。如船東沒有採取適當行動，海事處會向船東提出檢控。若船東無法履行上述責任，海事處亦會按既定程序安排處理。

近日有網民在社交網站，上載一張貨船擱淺事貨船擱淺的相片，並指擱淺事故已發生一個月，船身已斷開兩截，惟一直未有處理，擔心會有漏油情況，影響海洋環境。貼文指出，事故位於西貢沉船灣，當初船身仍完整，至日前網民發現船身已斷開兩截，在海面浮沉。