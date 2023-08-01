西貢鯨魚死亡│城大團隊：估計死亡鯨魚為布氏鯨或艾氏鯨 盼市民關心鯨豚生態及保育

在本港海域出現的布氏鯨最終魂斷西貢牛尾洲。香港城市大學傳染病及公共衛生學系助理教授葛展榮及其團隊今日(1日)表示，估計今次在香港水域出沒的可能是布氏鯨或其亞種Eden’s whale（艾氏鯨），對鯨魚的死亡感到難過。團隊又期望，事件能令市民更關注海洋生物，尤其是本土鯨豚。

城大：鯨魚傷口深及骨骼 減低存活率

香港城市大學傳染病及公共衛生學系助理教授葛展榮教授及其團隊表示，今次在香港水域出沒的可能是布氏鯨或其亞種Eden’s whale（艾氏鯨），要透過形態學及基因分析才可以準確判斷。團隊又指，上述兩個品種均是太平洋、大西洋一帶頗常見的鯨魚品種。

團隊表示，根據初步的解剖分析，鯨魚的身體表面有兩個頗大的傷口，深及骨骼，有機會受感染。一般而言，深及骨骼的傷口會大大減低其存活機率。城大海洋動物影像解剖研究組在完成影像解剖後，會把報告交給相關的獸醫團隊作進一步分析。