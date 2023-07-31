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2023-07-31 21:09:03

西貢鯨魚死亡｜將解剖鯨屍判斷品種及死因　海洋公園：鯨魚背部有新傷口

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在西貢海域的鯨魚屍體被舁送至萬宜水庫西壩解剖。(陳奕釗攝)

在西貢海域的鯨魚屍體舁送至萬宜水庫西壩解剖。(陳奕釗攝)

【西貢鯨魚／21:09更新】西貢一帶水域早前有布氏鯨出沒，不少市民被吸引出海追逐鯨蹤，惟其後被發現背部出現由螺旋槳造成的傷痕，至今日(31日)有漁民在一帶海面發現一條「反肚」的鯨魚屍體。漁護署已經與海洋公園保育基金安排打撈在牛尾海發現的鯨魚屍體，並委託海洋公園進行解剖檢驗，以判斷其品種及死因。

相信鯨魚不久前才死亡

香港海洋公園保育基金科學主任陳梓南表示，漁護署已於晚上7時45分把鯨魚屍體運至萬宜水庫西壩。初步檢查發現鯨魚背部正中央、近背鰭有新傷口，未知是否為死原。他又稱屍體新鮮，相信鯨魚不久前才死亡，由於天氣炎熱會盡快完成解剖工作，包括採集鯨魚內臟和血液樣本，冀了解鯨魚生前身體狀況。

西貢鯨魚｜最新情況

在西貢海域的鯨魚屍體被舁送至萬宜水庫西壩解剖。(陳奕釗攝) 西貢鯨魚｜西貢牛尾洲南面水域發現鯨魚屍體。 西貢鯨魚｜西貢牛尾洲南面水域發現鯨魚屍體。 西貢鯨魚｜西貢牛尾洲南面水域發現鯨魚屍體。 西貢鯨魚｜西貢牛尾洲南面水域發現鯨魚屍體。 西貢鯨魚｜西貢牛尾洲南面水域發現鯨魚屍體。 西貢鯨魚｜西貢牛尾洲南面水域發現鯨魚屍體。 西貢鯨魚｜西貢牛尾洲南面水域發現鯨魚屍體。

漁護署研鯨魚屍體製標本

漁護署今日表示，鯨魚屍體解剖工作可能需時數日，結果將有助了解鯨魚行為和具體死因，並為日後政府如何處理鯨魚再在本港出現作參考和制定方案。署方指，自本月中有鯨魚在西貢水域出現以來，一直與海洋公園相關專家密切監察鯨魚健康狀況，並聯同其他部門在一帶海域巡邏。

漁護署續稱，多個部門連日出動6艘巡邏船大範圍巡邏，並向附近水域的觀光船發出勸告、勸喻船隻離開鯨魚曾出沒的水域，過去周末相關水域的觀鯨和水上活動已大幅減少。署方對在牛尾海附近發現鯨魚屍體感到惋惜，並會為經解剖的鯨魚屍體作合適安排，包括研究可否製作標本，供科研和教育用途。

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