西貢鯨魚死亡｜將解剖鯨屍判斷品種及死因　海洋公園：鯨魚背部有新傷口

【西貢鯨魚／21:09更新】西貢一帶水域早前有布氏鯨出沒，不少市民被吸引出海追逐鯨蹤，惟其後被發現背部出現由螺旋槳造成的傷痕，至今日(31日)有漁民在一帶海面發現一條「反肚」的鯨魚屍體。漁護署已經與海洋公園保育基金安排打撈在牛尾海發現的鯨魚屍體，並委託海洋公園進行解剖檢驗，以判斷其品種及死因。

相信鯨魚不久前才死亡

香港海洋公園保育基金科學主任陳梓南表示，漁護署已於晚上7時45分把鯨魚屍體運至萬宜水庫西壩。初步檢查發現鯨魚背部正中央、近背鰭有新傷口，未知是否為死原。他又稱屍體新鮮，相信鯨魚不久前才死亡，由於天氣炎熱會盡快完成解剖工作，包括採集鯨魚內臟和血液樣本，冀了解鯨魚生前身體狀況。

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