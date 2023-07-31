西貢鯨魚死亡｜布氏鯨反肚漂海中央　鯨屍將拖至萬宜水庫西壩進行解剖 (持續更新)

西貢鯨魚｜早前在西貢一帶水域出沒的布氏鯨，吸引不少市民追逐鯨蹤，但其後被發現其背部出現由螺旋槳造成的傷痕，當局曾呼籲市民不要再出海追逐鯨蹤。今日(31日)有漁民在西貢發現該條布氏鯨疑似「反肚」，並在海中央漂浮。與此同時，警方在早上10時46分接報，指在西貢牛尾洲對開發現疑似鯨魚屍體。

【15:40更新】經初步調查，相信今早在西貢牛尾洲發現的鯨魚屍體，為較早前於本港水域出沒的布氏鯨。漁護署人員及專家正安排租用躉船，將鯨魚屍體拖至萬宜水庫西壩，以進行解剖及調查死因。

【12:00更新】根據網上流傳的影片，有船家駛近疑似「反肚」的鯨魚，可見鯨魚在水面漂浮不動，懷疑已經死亡。有船家直言：「打車葉打到腸都標埋出嚟！」海洋公園及香港海洋公園保育基金（保育基金）團隊表示，正聯同漁護署前往相關水域，詳細了解及處理個案；海洋公園及保育基金強烈呼籲公眾不要出海觀看，並會適時公布進一步消息。