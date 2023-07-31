西貢鯨魚死亡｜布氏鯨反肚漂海中央　鯨屍將拖至萬宜水庫西壩進行解剖 (持續更新)

西貢鯨魚｜早前在西貢一帶水域出沒的布氏鯨，吸引不少市民追逐鯨蹤，但其後被發現其背部出現由螺旋槳造成的傷痕，當局曾呼籲市民不要再出海追逐鯨蹤。今日(31日)有漁民在西貢發現該條布氏鯨疑似「反肚」，並在海中央漂浮。與此同時，警方在早上10時46分接報，指在西貢牛尾洲對開發現疑似鯨魚屍體。
【15:40更新】經初步調查，相信今早在西貢牛尾洲發現的鯨魚屍體，為較早前於本港水域出沒的布氏鯨。漁護署人員及專家正安排租用躉船，將鯨魚屍體拖至萬宜水庫西壩，以進行解剖及調查死因。
【12:00更新】根據網上流傳的影片，有船家駛近疑似「反肚」的鯨魚，可見鯨魚在水面漂浮不動，懷疑已經死亡。有船家直言：「打車葉打到腸都標埋出嚟！」海洋公園及香港海洋公園保育基金（保育基金）團隊表示，正聯同漁護署前往相關水域，詳細了解及處理個案；海洋公園及保育基金強烈呼籲公眾不要出海觀看，並會適時公布進一步消息。
▼西貢鯨魚｜最新情況▼
▼西貢鯨魚｜「反肚」海中央漂浮片段▼
漁護署：布氏鯨傷口並非近期所致
就布氏鯨早前受傷一事，漁護署早前曾表示，由於鯨魚出沒的地點及時間並不固定，範圍廣闊，需要特別管理的水域亦須按實際情況隨時改變，在不影響其他海上使用人士的情況下，難以執行。漁護署另表示，會聯同香港警務處及海事處等執法部門加強巡邏，並即時採取適當行動，包括指示有關船隻與鯨魚保持距離等。
鯨豚動物均受《野生動物保護條例》保護
漁護署重申，所有鯨豚動物均受《野生動物保護條例》（第170章）保護，不負責任的觀鯨行為可能構成故意干擾受保護野生動物罪，違者一經定罪，最高可被判監禁一年及罰款十萬元。為個人安全着想，市民亦應該避免近距離接觸鯨魚。漁護署會繼續加強派員在鯨魚出沒的海域巡邏，以及西貢公眾碼頭等地方派發單張，勸喻巿民不要出海觀鯨及避免進行水上活動時滋擾到在附近出沒的鯨魚。