西貢鯨魚死亡｜批無禁止近距離觀鯨團　江玉歡：餵白鴿就立法加強罰則

西貢牛尾洲對開海面發現的鯨魚屍體，相信是早前在附近水域出沒的布氏鯨。早已質疑是否等鯨魚「死咗先安樂」的立法會議員江玉歡今(1日)在社交平台以題為《保護鯨魚的法律足夠嗎？》發文，表示現行法律對觀鯨限制不足，今次可惜是太遲了，希望政府明白法例不足，研究怎樣加強立法及公眾教育，並質疑「餵白鴿就立法加強罰則，近距離到可以摸到條鯨魚的觀鯨團就不禁止，是否有點『講不過去』？」

西貢鯨魚死亡｜ 「我真是摸不着頭腦」

江玉歡指，香港主要靠《野生動物保護條例》第四條當中不得故意干擾任何受保護野生動物，當中第四條的標題「禁止狩獵受保護野生動物」，僅指與狩獵有關的干擾行為，觀鯨不容易被視為條例下的干擾行為，質疑政府若認為條例足夠禁止觀鯨或其他受保護動物，「我真是摸不着頭腦」，並反問今次大量觀鯨團在西貢碼頭出發，政府為何不執法？

她表示，目前法律對觀鯨限制不足，有問題時，政府不能「是但搬條法律出來」，其他國家對觀鯨的商業行為實施管制，必須持牌，以及有國家禁止商業觀鯨。她期望政府明白現行法例不足，以及研究怎樣加強立法及公眾教育，並舉例指數年前有鯨豚動物擱淺在香港沙灘，已有討論其原因及聲音研究法律是否足夠保護海洋生物，形容今次可惜是太遲了，事件買來太大及深刻的教訓，敦促漁護好好關注，立刻研究修例的必要，救救海洋生物。