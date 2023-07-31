西貢鯨魚死亡｜整合布氏鯨由被圍觀到反肚　誰的過？

7月13日西貢海面出現一條身長約7米的鯨魚，有專家估計為布氏鯨。香港屬於布氏鯨的次要活動地帶，因此出現在本港水域雖罕見，但屬正常現象。該鯨魚不時將部分身體浮出水面，場面非常罕見，想不到兩星期的發展，竟令鯨魚由被圍觀到反肚。

西貢鯨魚｜不少市民出海覓鯨魚蹤影 漁護署後來回覆確認西貢牛尾海一帶水域發現一條鯨魚，呼籲市民如發現鯨魚必須保持適當距離。香港出現鯨魚消息傳出，不少市民坐船出海覓蹤影。有女童坦言，見到網片中的鯨魚張口張得得大，或者能夠吞下許多東西，有點害怕鯨魚會把她吃掉。 有船家表示，擔心鯨魚有一定攻擊性，浮上來時未知會發生何事，故無意打算載人出海做生意，以免發生危險。有專家估計，闖入西貢海域的鯨魚是因為追逐魚群，游到香港水域覓食。

西貢鯨魚｜一星期後再現身 西貢鯨魚近一星期未有蹤影，至7月23日西貢鯨魚再被拍攝到，兩度浮出水面打開大口。有潛水公司下午4時拍攝到鯨魚在50秒內兩度打開大口；潛水公司呼籲出海的市民如看到牠，勿游近、駛近或潛近。另外，亦有網民擔心，鯨魚「仲未返到出去」、「有排走唔到，等死」。

至7月25日，海洋公園展示相片顯示鯨魚背部有螺旋槳造成的傷痕，團隊正確認鯨魚品種及其健康狀況，惟指出鯨魚安全狀況令人擔憂，又強烈呼籲公眾不要出海追逐鯨魚，以免對鯨魚和市民都會構成危險。一日後世界自然基金會代理海洋保育主管彭莉恩，在節目中指鯨魚的傷口雖然未有流血，但傷口比幾日前觀察擴大，擔心情況會再惡化，呼籲市民切勿再出海追逐。她表示，若鯨魚的傷口不影響行為能力，部分能自癒，但如果再受到壓力刺激、激動轉身等，可能會令傷勢惡化。 西貢鯨魚｜巡邏及勸喻觀光船離開 政務司長陳國基要求警方、漁護署和海事處加強宣傳等工作，包括派出水警船在附近海域巡邏，一旦發現有觀光船靠近鯨魚出沒一帶，會勸喻他們離開，以及在西貢碼頭等地勸喻市民及載客船隻負責人不要出海「追鯨」。他強調所有鯨豚動物均受《野生動物保護條例》保護，不負責任的觀鯨行為或構成故意干擾受保護野生動物，違者最高可判監1年和罰款10萬元。

西貢鯨魚｜漁護署︰難以執行禁船區 7月27日漁護署表示由於鯨魚出沒的地點及時間並不固定，範圍廣闊，需要特別管理的水域亦須按實際情況隨時改變，故難以執行設禁船區護鯨。此外，漁護署又指鯨魚背上的傷痕並非近期傷痕，而且情況穩定，故目前毋須進行救治。漁護署會繼續加強派員在鯨魚出沒的海域巡邏，以及西貢公眾碼頭等地方派發單張，勸喻巿民不要出海觀鯨，以及避免進行水上活動時滋擾到在附近出沒的鯨魚。

西貢鯨魚｜海中央反肚 至7月31日有漁民在西貢發現該條布氏鯨疑似「反肚」，並在海中央漂浮，暫時未知原因。與此同時，警方在早上10時46分接報，指在西貢牛尾洲對開發現疑似鯨魚屍體。有船家直言：「打車葉打到腸都標埋出嚟！」 香港海豚保育學會副會長麥希汶向《am730》表示，發現的鯨魚遺體懷疑是早前出沒的布氏鯨，但暫未能確定，需要漁護署對遺體解剖後才可了解鯨魚的真正死因，現時亦無法估計鯨魚的真正死因。 經初步調查，相信在西貢牛尾洲發現的鯨魚屍體，為較早前於本港水域出沒的布氏鯨。漁護署人員及專家正安排租用躉船，將鯨魚屍體拖至萬宜水庫西壩，以進行解剖及調查死因。