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2023-08-01 10:33:06

西貢鯨魚死亡｜海洋公園：鯨魚被船撞傷機會大　政府應立法規管觀鯨活動

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西貢鯨魚死亡｜海洋公園：鯨魚被船撞傷機會大　政府應立法規管觀鯨活動

西貢鯨魚死亡｜海洋公園：鯨魚被船撞傷機會大　政府應立法規管觀鯨活動

近日在西貢一帶水域出沒的布氏鯨，吸引不少市民追逐「打卡」，惟其後被發現其背部出現由螺旋槳造成的傷痕，昨日更被發現疑似「反肚」，並在海中央漂浮，經調查後證實為鯨屍，相信是該條布氏鯨海洋公園動物及保育部總館長黃永康今(1日)在電台表示鯨魚背鰭位置的新傷口，相信是由船隻撞擊致傷的可能性較大，他希望透過今次事件，加強市民的保育意識，又認為現時的觀豚守則只屬自願性質，當局應研究立法規管觀鯨活動。

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黃永康：大自然及海洋不只有人類

黃永康指，社會應就今次事件進行深度討論，現時的觀豚守則只屬自願性質，經常令船家及市民墮入灰色陷阱，今次事件可能是市民認識不太足夠，認為政府應研究立法規管觀鯨活動，包括列明船隻進入離鯨豚100米水域就該停船，以減少日後同類事件再次發生。

他又說，希望每個人都可以借鑑今次，明白大自然及海洋不只有人類，而是人類與其他生物共享的地方，人類不應因為自己好奇或興奮，為其他動物帶來滋擾或傷害，強調人類要易地而處，去想想其他動物的需要。

至於解剖工作，黃永康說由於鯨魚體型龐大，體長超過8米，相信仍要持續數天。對於外界關注會否出現「鯨爆」現象，他表示鯨魚經解剖後，體内的氣體已經排出，認爲「鯨爆」可能性非常低。

西貢鯨魚死亡｜鯨魚「反肚」在海中央漂浮

西貢鯨魚｜西貢牛尾洲南面水域發現鯨魚屍體。 西貢鯨魚｜西貢牛尾洲南面水域發現鯨魚屍體。 西貢鯨魚｜西貢牛尾洲南面水域發現鯨魚屍體。 西貢鯨魚｜西貢牛尾洲南面水域發現鯨魚屍體。 西貢鯨魚｜西貢牛尾洲南面水域發現鯨魚屍體。 西貢鯨魚｜西貢牛尾洲南面水域發現鯨魚屍體。

西貢鯨魚死亡｜重溫「反肚」海中央漂浮片段

北潭涌 鯨魚屍體移送至萬宜水庫西壩進行解剖 北潭涌 鯨魚屍體移送至萬宜水庫西壩進行解剖 北潭涌 鯨魚屍體移送至萬宜水庫西壩進行解剖 北潭涌 鯨魚屍體移送至萬宜水庫西壩進行解剖 北潭涌 鯨魚屍體移送至萬宜水庫西壩進行解剖 西貢鯨魚 西貢鯨魚
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