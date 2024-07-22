西貢鯨魚死亡｜漁護署稱不建議觀鯨活動　提醒海上使用者見到鯨魚時減慢船速

一條布氏鯨去年闖進西貢水域後死亡，漁護署報告指，布氏鯨被快速行駛船隻的螺旋槳擊中致死。當局建議禁止出海觀鯨活動，並賦予漁護署署長更多權力應對特殊情況，包括以簡化的程序在有必要時更快速地指定臨時限制區，並在該區域內限制船隻航行和相關活動。
鯨魚誤入香港水域會分三級機制應對
署理漁護署副署長黎存志在節目《千禧年代》表示，在當局建議下，會分為三級機制，第一級是戒備，第二級是當發現鯨魚在香港水域停留較長時間，就會設立船隻管理區。他指出，香港並非合適的鯨魚棲息地，如有鯨魚誤入香港水域，可能由於不同原因，包括迷路或本身出現問題，健康狀態未必良好，因此當局不建議觀鯨活動，擔心會造成滋擾。
另外，當局亦會加強宣傳教育，黎存志說，署方會加強對學生的公眾教育，包括灌輸鯨魚屬野生動物，要尊重和愛護的概念；同時亦要提醒海上使用者，如見到鯨魚時，應減慢船速等。
保育海洋哺乳動物專家小組主席梁美儀在同一節目表示，誤入香港水域的鯨豚個案相當少，而進入後又有意外今次屬第一次，形容政府在處理上亦是「摸著石頭過河」，雖然今次結果不理想，鯨魚最終死亡亦很婉惜，但當局有不斷進步，自事件後審視整個管理方案，去年9月一條侏儒抹香鯨進入本港水域，當時已有應變計劃，很快成立管理區，勸喻船隻不要進入區域，最終有關鯨魚能安全游離香港，他相信再優化應變計劃會更完善。
原文刊登於 香港電台