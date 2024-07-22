西貢鯨魚死亡｜漁護署稱不建議觀鯨活動　提醒海上使用者見到鯨魚時減慢船速

一條布氏鯨去年闖進西貢水域後死亡，漁護署報告指，布氏鯨被快速行駛船隻的螺旋槳擊中致死。當局建議禁止出海觀鯨活動，並賦予漁護署署長更多權力應對特殊情況，包括以簡化的程序在有必要時更快速地指定臨時限制區，並在該區域內限制船隻航行和相關活動。

鯨魚誤入香港水域會分三級機制應對

署理漁護署副署長黎存志在節目《千禧年代》表示，在當局建議下，會分為三級機制，第一級是戒備，第二級是當發現鯨魚在香港水域停留較長時間，就會設立船隻管理區。他指出，香港並非合適的鯨魚棲息地，如有鯨魚誤入香港水域，可能由於不同原因，包括迷路或本身出現問題，健康狀態未必良好，因此當局不建議觀鯨活動，擔心會造成滋擾。