西貢鯨魚死亡｜生態專家指需驗鯨屍斷定死因　促盡快制指引保護鯨豚

西貢鯨魚｜布氏鯨再現西貢，惟疑似反肚漂海中央。(Gragon Yuen fb圖片)

香港海豚保育學會副會長麥希汶向《am730》表示，發現的鯨魚遺體懷疑是早前出沒的布氏鯨，但暫未能確定，需要漁護署對遺體解剖後才可了解鯨魚的真正死因，現時亦無法估計鯨魚的真正死因，而一般而言，鯨魚有機會受船或其他東西撞擊，或因身體內有問題急促惡化，導致快速死亡，但強調潛在死因有很多，需待漁護署解剖才有機會確定。

麥希汶表示，漁護署將檢視鯨魚遺體上有否傷口及在何時造成，亦會檢查鯨魚胃內有否異物，以及其他器官有否污染物累積，以了解其死因；解剖過程亦可透過鯨鬚板了解鯨魚的年齡，亦可透過比對背鰭有否與早前出沒的鯨魚的舊傷口，以確定是否同一條鯨魚，以及了解其真正品種，「是布氏鯨還是布氏鯨亞種」。 西貢鯨魚｜專家籲社會應尊重「鯨魚過客」 她又指，保護野生動物的措施應要提前準備，但鯨魚在西貢水域出沒了一段時間，政府仍未有保護措施出台，冀政府盡快推出措施，避免同類情況再發生，同時呼籲社會應尊重「鯨魚過客」，並認為不同野生動物均有其承受能力，生態學者和一般市民都應留意其承受能力，了解其基本知識，三思後才接近動物，「有些野生動物不適合人類接近，大家要注意」。

▼西貢鯨魚｜最新情況▼

鯨魚受注視滋擾會構成很大壓力 生態教育及資源中心總監程詩灝向《am730》指出，現時暫未能確認鯨魚遺體是否早前出沒的布氏鯨，需待漁護署進一步檢查，現時仍難估計其死因是否與觀鯨活動有關。他表示，一般過境鯨魚深入內灣，可能是年紀大、因年紀太小不懂覓食或身體有問題，若鯨魚本身身體狀況有問題，加上受到很大的注視和滋擾，會對牠造成很大壓力。 他認為，今次事件反映現時《野生動物保護條例》有不足之處，因難以界定在鯨豚附近的船隻是否蓄意追趕鯨豚，檢控和舉證有困難，故建議規管觀鯨行為，在鯨魚出現位置的50米範圍內，船家必須關掉引擎，方便水警判斷和執法，船家亦較容易跟從。 他又指，本港境內有很多鯨豚游經，隨住攝影器材愈趨先進，珍貴鯨豚蹤影曝光的情況將會增加，「以前見到沒有相，證明不到，現在手機都可以拍到珍貴的野生動物」，呼籲政府汲取教訓，盡快制定指引，確保將來港人可以觀看到野生動物時，動物亦可安然返回大自然。