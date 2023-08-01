西貢鯨魚死亡｜謝展寰：十分惋惜將檢視法例賦權漁護署應變　海洋公園：不排除螺旋槳撞擊所致 (更新)

謝展寰稱，事件反映市民對待野生動物並不恰當，呼籲市民尊重野生動物的生活，減少對牠們造成騷擾。他說已在7月中收到報告後，漁護署已立即聯同香港海洋公園保育基金研究引領鯨魚離開香港水域，並徵詢內地專家、本地保育團體專家意見，但認為驅趕離開的方法可能會嚇到鯨魚，拉扯鯨魚可能造成傷害，所以選擇繼續觀察。漁護署其後已作出勸喻，惟效果未如理想，他又指曾研究設立禁船區，法例程序較為複離，不認為漁護署反應遲緩。

【17:50更新】 日前在本港海域出現的布氏鯨，昨日被發現在西貢牛尾洲對開海面死亡。環境及生態局局長謝展寰下午聯同漁護署署長梁肇輝到萬宜水庫西霸了解鯨魚屍體解剖工作。謝展寰指，他與漁護署對鯨魚之死均感十分惋惜，初步解剖發現鯨魚有新傷口，局方將就今次事件檢視法例賦權漁護署日後應變。海洋公園保育基金總監祝效忠就指，事件不排除鯨魚遭螺旋槳撞擊所致，惟需進一步解剖檢測。

追責 檢控存技術困難

謝展寰續稱，未來有4方面工作需要跟進：一是加強公眾教育；二是制定迅速及有效處理方案；三是增加相關知識，他日後會和漁護署專家到海外汲取經驗，做得更好；四是檢視現時法例，研究當中有否改進地方，並賦權漁護署應變，以作有效跟進。至於追責問題，他說法例上檢控技術上有困難，怎樣搜證亦較為複雜，漁護署很努力監察事態發展，但發覺不是太簡單，專家有不同意見，唯一同意就是不要郁，視乎情況，將來會研究檢視法例擴大漁護署的權力。

海洋公園：胃無海洋垃圾

海洋公園保育基金總監祝效忠表示，新傷害位於背鯨前方，面積及深度較為大；已打開鯨胃部檢查無海洋垃圾，估計為年幼鯨魚，海洋公園已取樣本，有機會要將部分樣本取至外國化驗有沒有病變。他說，事件不排除鯨魚遭螺旋槳撞擊所致，亦不排除因為海洋垃圾或魚網導致，需要做進一步解剖分析和檢測。

鯨魚解剖後作標本 做科研及教育工作

漁護署署長梁肇輝說，收到發現鯨魚的報告之後，署方已日日馬不蹄想辦法保護鯨魚，但設立禁船區，禁止整個水域存在難度，並會影響相當多水上使用者，故署方在鯨魚經常出沒的兩大區域進行密集上巡邏，勸喻區域內的船隻離開，看見措施有效，出海觀鯨船隻減少。署方會與專家檢視現有做法，研究設立預案及應變機制及《觀豚守則》。

對於鯨魚的屍身，他說計劃在解剖後做標本，將分離的骨絡做科學研究和公眾教育工作。