西貢鯨魚死亡│香港海洋保育聯盟倡設200米海事禁區保護動物

早前於西貢海域出沒的布氏鯨，生命最終劃上句號，令人傷感。香港海洋保育聯盟(聯盟)今日(2日)提出四項建議，包括設立200米海事禁區保護動身的安全；成立特別執法部門；重設海洋哺乳類動物存護工作小組，以及擴大海洋保護區，保護所有海洋哺乳動物等。

設立200米海事禁區確保動物安全 香港海洋保育聯盟表示，對於環境及生態局局長謝展寰昨日在記者會上公佈的四項跟進措拖，聯盟表示支持。此外，亦盼提出以下四項可行建議供當局考慮。聯盟建議，政府可考慮設海事禁區，建議日後若於香港水域內發現海洋哺乳動物，當局應設立200米海事禁區以確保其安全。此外，成立類似美國魚類及野生動物管理局（FWS）的專門執法部門，賦權執法以保護香港動物權益。