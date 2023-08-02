西貢鯨魚死亡│香港海洋保育聯盟倡設200米海事禁區保護動物

早前於西貢海域出沒的布氏鯨，生命最終劃上句號，令人傷感。香港海洋保育聯盟(聯盟)今日(2日)提出四項建議，包括設立200米海事禁區保護動身的安全；成立特別執法部門；重設海洋哺乳類動物存護工作小組，以及擴大海洋保護區，保護所有海洋哺乳動物等。
設立200米海事禁區確保動物安全
香港海洋保育聯盟表示，對於環境及生態局局長謝展寰昨日在記者會上公佈的四項跟進措拖，聯盟表示支持。此外，亦盼提出以下四項可行建議供當局考慮。聯盟建議，政府可考慮設海事禁區，建議日後若於香港水域內發現海洋哺乳動物，當局應設立200米海事禁區以確保其安全。此外，成立類似美國魚類及野生動物管理局（FWS）的專門執法部門，賦權執法以保護香港動物權益。
擴大海洋保護區 促進生物多樣性
聯盟又建議，重啟由漁護署牽頭並由鯨類專家組成的海洋哺乳類動物存護工作小組。最後，聯盟認為香港有需要擴大海洋保護區。聯盟表示，目前為止，全港只有不到 5% 的海域受到適當保護，惟受保護土地卻超過 40%，故有需要擴大海洋保護區以保護所有海洋哺乳動物、珊瑚和其他海洋生物，從而促進香港水域的生物多樣性。聯盟又指，期待與當局及有關專家攜手合作，從不幸事件中學習，避免悲劇再次發生。