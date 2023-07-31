西貢鯨魚｜布氏鯨疑似反肚漂海中央　船家：打車葉打到腸都標埋出嚟 (持續更新)

【12:05更新】早前在西貢一帶水域出沒的布氏鯨，吸引不少市民追逐鯨蹤，但其後被發現其背部出現由螺旋槳造成的傷痕，當局曾呼籲市民不要再出海追逐鯨蹤。今日(31日)有漁民在西貢發現該條布氏鯨疑似「反肚」，並在海中央漂浮，暫時未知原因。與此同時，警方在早上10時46分接報，指在西貢牛尾洲對開發現疑似鯨魚屍體。《am730》正向專家及漁護署查詢事件。

根據網上流傳的影片，有船家駛近疑似「反肚」的鯨魚，可見鯨魚在水面漂浮不動，懷疑已經死亡。有船家直言：「打車葉打到腸都標埋出嚟！」 而海洋公園及香港海洋公園保育基金（保育基金）團隊表示，正聯同漁護署前往相關水域，詳細了解及處理個案；海洋公園及保育基金強烈呼籲公眾不要出海觀看，並會適時公布進一步消息。 ▼ 西貢鯨魚｜最新情況 ▼

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