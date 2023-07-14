西貢鯨魚｜白沙灣遊艇會再出海覓鯨蹤　籲船隻與鯨魚保持距離

指 教練Lily Reid 首發現鯨蹤

白沙灣遊艇會指，其航海中心高級教練Lily Reid是首位目擊這海洋生物的人士，鯨魚為昨日參加該會夏季奇趣訓練營的學生帶來美妙時刻。白沙灣遊艇會總經理Paul Arkwright形容看到布氏鯨如此靠近本會的一艘安全船並浮出水面，「真是令人驚嘆又感動」，又說是對遊艇會年輕的水手來說是一種享受，也絕對是海洋的生物多樣性正在改善的一個正面的跡象。

Arkwright提醒，與任何野生動物一樣，所有船隻都應與它們保持距離，以避免打擾它們而令它們帶來潛在的壓力。他相信被發現的鲸魚是以下3種的其中一種，布氏鯨及其品種的分類：艾氏鯨或角島鯨，指鯨魚被發現時位於海岸的淺帶區，水深只有18米，張開的嘴展示了鬚鯨典型的捕食行為，雖然亦可能代表這種哺乳類動物感到困惑。

白沙灣遊艇會稱，正與香港水警、漁護處及海事處緊密聯絡，期望對鯨魚的影響減到最低。