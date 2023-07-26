西貢鯨魚｜陳國基指示3部門宣傳勸勿「追鯨」　漁護署稱觀鯨或構成犯罪

西貢海域近日有鯨魚出沒，其背部日前被發現有螺旋槳造成的傷痕，未知與連日來大批市民乘船出海追尋鯨魚是否有關。政務司司長陳國基今日(25日)傍晚在社交網站發帖指，已要求警方、漁護署和海事處加強宣傳等工作，包括派出水警船在附近海域巡邏，一旦發現有觀光船靠近鯨魚出沒一帶，會勸喻他們離開，以及在西貢碼頭等地勸喻市民及載客船隻負責人不要出海「追鯨」。

不負責任觀鯨或屬干擾受保護野生動物

陳國基同時呼籲市民，不應在好奇心驅使下，乘船出海到糧船灣及牛尾海一帶水域「追鯨」，置鯨魚安全於不顧。漁護署今日亦強烈勸喻市民不要追蹤鯨魚，強調所有鯨豚動物均受《野生動物保護條例》保護，不負責任的觀鯨行為或構成故意干擾受保護野生動物，違者最高可判監1年和罰款10萬元。

▼政府呼籲市民不要出海「追鯨」▼