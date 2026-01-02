西貢鹹田灣營地變堆填區 咸田公廁不堪入目 政府：加強假期清潔和巡查 (有圖慎入)

近年，本港郊野公園成為內地旅客的露營熱點，不少內地旅客趁除夕到郊野公園內露營倒數。有網民在社交媒體分享，西貢鹹田灣被垃圾「攻陷」的慘況，慘變堆填區，附近的咸田公廁更令人不堪入目。《am730》已向相關部門查詢。
食環署表示留意到近日假期期間，鹹田公廁遊人大幅增加，部份人不適當地使用公廁影響衞生情況，署方已加密公廁的清潔頻次，會考慮未來在節假日加派人手處理。食環署呼籲遊人正確使用及愛護公廁設施，以免影響其他使用者及不必要地加重清潔人員的工作。
漁護署則表示在假期期間，已立即派員清理鹹田公廁外空地的垃圾，及在情況許可下盡快將垃圾以船隻運走，承辦商在未來數日亦會加強清潔。另外，署方正考慮在鹹田灣營地附近加設垃圾收集設施及增加清潔次數；並會在假期期間，加強巡查郊遊熱點，並做好宣傳及教育工作。
從圖片可見，西貢鹹田灣一帶遺棄大量垃圾，包括大量膠袋、食物包裝，以及膠樽，變成堆填區。咸田公廁的衞生情況更不堪入目，公廁內遍地垃圾，廁格內問題更甚，廁格內堆積大量垃圾，排泄物與食物殘渣塞在馬桶內未能被沖走。洗手盤充滿污水和垃圾，另一洗手盆則底部積滿污泥，更有飯粒、麵條等的食物殘渣，公廁內的垃圾桶被大量垃圾塞滿。
拍攝者表示，「最諷刺真係見到『自己垃圾，自己帶走』既banner（海報）後面有一袋『小象超市』同幾小袋垃圾」。
鹹田灣位於西貢東郊野公園內，是「西貢四灣」之一，近年被漁農署列為香港指定露營地點，當中一條木橋是鹹田灣的地標之一。根據漁護署的露營守則中指，廢物放垃圾桶內，保持露營地點清潔。