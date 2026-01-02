西貢鹹田灣營地變堆填區 咸田公廁不堪入目 政府：加強假期清潔和巡查 (有圖慎入)

有網民在社交媒體分享，西貢鹹田灣被垃圾「攻陷」的慘況。(Threads)

近年，本港郊野公園成為內地旅客的露營熱點，不少內地旅客趁除夕到郊野公園內露營倒數。有網民在社交媒體分享，西貢鹹田灣被垃圾「攻陷」的慘況，慘變堆填區，附近的咸田公廁更令人不堪入目。《am730》已向相關部門查詢。

食環署表示留意到近日假期期間，鹹田公廁遊人大幅增加，部份人不適當地使用公廁影響衞生情況，署方已加密公廁的清潔頻次，會考慮未來在節假日加派人手處理。食環署呼籲遊人正確使用及愛護公廁設施，以免影響其他使用者及不必要地加重清潔人員的工作。