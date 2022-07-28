西貢89歲老翁捲車底拖行10米不治  輕型貨車超重司機涉危駕被捕 (更新)

【16:15更新】警方正調查今日在西貢發生的致命交通意外，意外中一名89歲男子死亡。事發在上午5時52分，一名27歲男子駕駛一輛輕型貨車沿西貢公路往西貢方向行駛，當駛至近大涌口路時，據報撞向該名正在過路的89歲男子。該名男子被困車底，其後由消防員救出。他身體多處受傷，昏迷被送往將軍澳醫院救治，於上午6時38分證實死亡。

經調查後，警方發現該輛輕型貨車超重，該名輕型貨車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡及超重被捕，現正被扣留調查。東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 0262或3661 0260與調查人員聯絡。警方嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。警方必定嚴正執法，絕不姑息。

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西貢80歲老翁捲貨車車底拖行10米不治

【10:43更新】西貢發生致命車禍。一名老翁於今日清晨近6時，在西貢近大涌口路交界橫過馬路時，遭一輛沿西貢公路往西貢方向行駛的貨車撞倒，貨車疑收掣不及，撞倒老翁後將其捲入車底，再拖行10多米始停下。

消防及救護員接報趕至，由於拯救有難度，醫管局派出流動醫療隊到場急救，直至清晨6時半才將傷者救出，惟他已昏迷，由救護車急送將軍澳醫院搶救，可惜最終不治。

現場車頭位置前遺下一攤血漬，貨車的擋風玻璃破裂，地下遺有一把傘、一頂帽、一對鞋及一袋急凍雞翼。據了解，警方懷疑貨車涉及超載，涉事司機無受傷，被帶上警車協助調查車禍原因，稍後將拖走貨車檢驗。