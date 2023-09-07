西醫工會篩查1,367人 半數有患慢性腎病風險

香港西醫工會展開「守腎行動」，為1,367名高危人士進行蛋白尿檢測，結果發現半數高危人士有蛋白尿，惟願意進一步化驗及治療的比例僅三成。工會呼籲公眾，年過40、三高、肥胖或有心血管疾病的人，需及早正視慢性腎病並定期檢測腎功能，以免墮入退休便需洗腎的危機。

一半參加者的蛋白尿測試結果呈陽性

香港西醫工會在2022年8月起，展開為期一年的「守腎行動」。前線醫生會根據糖尿病、高血壓、心血管疾病、肥胖(BMI大於23)、40歲以上或有慢性腎病家族史等高風險因素，進行腎病篩查。計劃目的是助上述高危人士及早確診儘快治療，達到延緩惡化、預防嚴重併發症、及減低死亡率。

篩查結果，發現一半參加者的蛋白尿測試結果呈陽性，依年齡分布，50歲以下的陽性比例亦達41.38%，50至59歲為50.69%，反映不少在職人士已有慢性腎病風險。參加者本身的風險因素越多，出現蛋白尿的比例就越高，有2個及3個風險因素，呈陽性的比例較只有1個風險因素分別高出約3成6及8成。