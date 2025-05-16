西醫王秉亮認濫發逾6000張免針紙還押候判 有人求診1分鐘即獲批

2022年新冠疫情期間政府實施「疫苗通行證」，西醫王秉亮涉嫌於同年4月至6月發出逾6,000張俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書，被控6項不誠實取用電腦罪。他今日(16日)在於區院法院承認4罪，其餘兩罪獲准存檔法庭。法官郭偉健押後案件至6月5日判刑，以待控辯雙方提供進一步案例及文件，期間被告須還押及索取背景和社會服務令報告。本案為醫生涉嫌濫發「免針紙」事件中，首宗被定罪的案件。 案情指，本案涉及6,635張免針紙，有病人向被告報稱自己敏感或家人有心血管病史等，而被告沒有進行任何檢查便發出免針紙，有人求診一分鐘即獲豁免證明。

4個多月間發出6635張免針紙 現年62歲男被告王秉亮。辯方指被告在1988年港大醫學院畢業，翌年註冊成為醫生，之後進修考獲兒科文憑，曾於屯門醫院、葵涌醫院任職。辯方形容事件是被告「一生的恥辱，沒齒難忘」，為此感後悔，並於2024年停止執業。 被告2022年9月被捕，他承認於2022年4月14日、6月2日及兩度於6月11日，在香港不誠實地意圖欺騙而取用電腦，即香港特別行政區政府的電腦。案情指，被告在柴灣興華(一)邨興華廣場經營私家診所，獲告知簽發醫學豁免證明書的指引。他於2022年2月11日至6月25日期間發出共6,635張免針紙，當中6,591張批出180天疫苗豁免期、即最長豁免期；根據醫管局記錄，同年2月至11月中，香港每位私人執業醫生平均批出38張免針紙。

診所兩個月內九成病人均索免針紙 調查發現，被告由2022年2月開始簽發證明書，數目每月上升，由4月的968張上升至5月2,968張，6月亦開出了2408張。數字趨勢與同年5月實施第三階段「疫苗通行證」相符，5月及6月到被告診所索取免針紙的病人亦佔了被告總病人數量的百分之90。 報稱家人患心血管疾病亦獲發 被告最常寫下的豁免原因是過敏、心血管疾病。控方列出其中4名控方證人求診經過，其中1人為孕婦及稱臉上出疹、1人稱患耳咽管功能障礙及自律神經失調、其餘兩人報稱家人患心血管疾病。被告沒進一步檢查，便簽發醫學豁免證明書。4人的求診經過歷時1至8分鐘，其後均獲發免針紙。家庭醫學及基層醫療部主管醫生高煒杰指，被告當時發出免針紙的診斷並不準確及欠醫學基礎。

案件編號：DCCC 1100/2024