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2023-12-22 04:30:53
日報

西隧收錯錢料涉內部人為錯誤 政府令服務商本周交報告

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西隧收錯錢

李頌恩(左二)表示，已就西隧收錯錢一事訓示隧道費服務商。(林俊源攝)

西隧日前在「三隧分流」分時段收費時段誤用舊有收費表，導致最少4,700架車次被「收多錢」。運輸署前日已召見和訓示隧道費服務商「快易通」，要求對方本周內交調查報告，初步了解涉及內部有人進行其他系統相關行為時，出現人為錯誤所致。

本周二署理行政長官陳國基曾表示，初步懷疑有人沒有合理原因而干預電腦致西隧收錯錢，已要求警方主動介入調查。事隔兩日，運輸署長李頌恩昨引述服務商初步報告指，是內部有人進行其他系統相關行為時，出現人為失誤，又指已經向服務商嚴正表達不滿意其表現，具體詳情有待全面調查，運輸署現已加密監察系統運作。

首工作日紅隧車流少一成

李頌恩又交代「三隧分流」首個工作日的交通情況，指各過海隧道當日交通整體暢順，其中西隧車流較往時多14%，紅隧和東隧則分別少14%和9%，而繁忙時段紅隧和東隧車龍亦縮減0.5至1公里。她承認車流或與較多市民離港、部分學校休假有關，相信要多一段時間才能觀察分流效果和市民有否改變出行習慣。

香港仔隧道周日改用「易通行」

另外，香港仔隧道將於周日清晨5時起改用「易通行」收隧道費，意味所有政府收費隧道當日起全面使用電子方式收費。運輸署總工程師/交通工程(港島)項穎表示，署方在各隧道拆卸收費亭後會盡量拉直每條隧道的走線，其中青沙管制區收費廣場已完成拆卸，其餘隧道相關工程料明年內完成。

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運輸署並指，現時有約1.4萬宗欠交隧道費個案，佔交易總數0.02%，提醒有關車主要盡快補交費用，個案下周四起會陸續轉交裁判官跟進，每次交易最高可罰款5,000元，又強調署方不會為欠款車輛續牌。

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