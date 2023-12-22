西隧收錯錢料涉內部人為錯誤 政府令服務商本周交報告

西隧日前在「三隧分流」分時段收費時段誤用舊有收費表，導致最少4,700架車次被「收多錢」。運輸署前日已召見和訓示隧道費服務商「快易通」，要求對方本周內交調查報告，初步了解涉及內部有人進行其他系統相關行為時，出現人為錯誤所致。

本周二署理行政長官陳國基曾表示，初步懷疑有人沒有合理原因而干預電腦致西隧收錯錢，已要求警方主動介入調查。事隔兩日，運輸署長李頌恩昨引述服務商初步報告指，是內部有人進行其他系統相關行為時，出現人為失誤，又指已經向服務商嚴正表達不滿意其表現，具體詳情有待全面調查，運輸署現已加密監察系統運作。