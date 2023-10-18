西隧港島出口擬建行車線往中上環　收費廣場騰空土地或擴闊巴士站

多條政府隧道現已改用「易通行」收隧道費，而3條過海隧道的「三隧分流」更已實施首階段的「633」方案。民建聯立法會議員陳恒鑌指，目前西隧港島出口往中、上環方向經常擠塞，憂慮年底實施的分時段收費方案會進一步增加車流，關注當局會否考慮增建一條行車線疏導交通。運輸及物流局林世雄表示，增建行車線可提升有關路段容車量，運輸署正與相關部門研究，若技術上可行將進行詳細設計並擬定推展時間表。

三隧拆收費亭騰出2萬平方米土地

林世雄回應陳恒鑌書面質詢時又提到，3條過海隧道改用「易通行」後將拆除所有人手收費亭，預計西隧、紅隧和東隧可分別騰空約12,700、4,500和5,800平方米的土地，即合共約23,000平方米，短期內有關土地會用作改善隧道出入口交通的用途，包括擴闊現有巴士上落客和進出巴士站的空間、增加車道旁的緩衝區以確保隧道安全運作，以及理順行車線的安排等，長遠騰出的空間可配合鄰近區域發展，政府在進行相關規劃工作時將一併考慮。

當局強調，政府的運輸政策是以公共交通為本，鼓勵市民盡量使用公共交通服務，減少依賴使用私家車出行。為進一步增加泊車轉乘設施，運輸署正研究在合適的短期租約停車場和新建的公眾停車場，加入提供泊車轉乘優惠的條款，選址包括荃灣、青衣、馬鞍山等。