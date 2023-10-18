熱門搜尋:
煥然壹居 劉詩昆 以巴衝突 天氣 尋人 玫瑰崗中學 施政報告2023 大閘蟹2023 精進建築 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-10-18 22:53:41

西隧港島出口擬建行車線往中上環　收費廣場騰空土地或擴闊巴士站

分享：
西隧改用「易通行」後，原有收費廣場可騰空逾1萬平方米土地。(資料圖片)

西隧改用「易通行」後，原有收費廣場可騰空逾1萬平方米土地。(資料圖片)

多條政府隧道現已改用「易通行」收隧道費，而3條過海隧道的「三隧分流」更已實施首階段的「633」方案。民建聯立法會議員陳恒鑌指，目前西隧港島出口往中、上環方向經常擠塞，憂慮年底實施的分時段收費方案會進一步增加車流，關注當局會否考慮增建一條行車線疏導交通。運輸及物流局林世雄表示，增建行車線可提升有關路段容車量，運輸署正與相關部門研究，若技術上可行將進行詳細設計並擬定推展時間表。

三隧拆收費亭騰出2萬平方米土地

林世雄回應陳恒鑌書面質詢時又提到，3條過海隧道改用「易通行」後將拆除所有人手收費亭，預計西隧、紅隧和東隧可分別騰空約12,700、4,500和5,800平方米的土地，即合共約23,000平方米，短期內有關土地會用作改善隧道出入口交通的用途，包括擴闊現有巴士上落客和進出巴士站的空間、增加車道旁的緩衝區以確保隧道安全運作，以及理順行車線的安排等，長遠騰出的空間可配合鄰近區域發展，政府在進行相關規劃工作時將一併考慮。

當局強調，政府的運輸政策是以公共交通為本，鼓勵市民盡量使用公共交通服務，減少依賴使用私家車出行。為進一步增加泊車轉乘設施，運輸署正研究在合適的短期租約停車場和新建的公眾停車場，加入提供泊車轉乘優惠的條款，選址包括荃灣、青衣、馬鞍山等。

Ad Block

▼大欖隧道加價新收費▼

大欖隧道加價，2023年10月8日起電單車、私家車、的士等收費（am730製圖） 大欖隧道加價，2023年10月8日起電單車、私家車、的士等收費（am730製圖） 大欖隧道加價，2023年10月8日起電單車、私家車、的士等收費（am730製圖） 大欖隧道加價，2023年10月8日起電單車、私家車、的士等收費（am730製圖） 大欖隧道加價，2023年10月8日起電單車、私家車、的士等收費（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受