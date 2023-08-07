西隧「易通行」半日2.6萬車流 羅淑佩倡收工「飲嘢」避繁時收費

運輸署回覆本報查詢指，截至昨午4時半共有26,466架次車輛通過西隧，當中約九成車輛偵測到有安裝車輛貼。西隧昨清晨5時重開後，原有收費廣場往九龍和港島的行車線已大幅減少至4線及5線，收費亭亦已被黑布覆蓋，現場豎有多個不用停車的指示牌。

西區海底隧道昨清晨改用「易通行」不停車繳費服務，日間整體交通暢順，截至下午4時半共有逾2.6萬架次車輛使用。運輸署長羅淑佩指，駕駛者由最初抱半信半疑的態度，到現在已大致習慣「易通行」，又表示在隧道改用「易通行」要考慮替代路線和人手安排，直言不能一日於多條隧道推行。

駕駛者由懷疑到習慣 感努力無白費

即將升任房屋局常任秘書長的羅淑佩，昨最後一次以運輸署長身份視察「易通行」相關工程，她在社交網站稱駕駛者由最初對「易通行」抱半信半疑態度，到目前大致習慣和期待在更多隧道推行，相信運輸署的努力沒有白費，又感謝不同政府部門和承辦商的配合。

東區海底隧道將於本月27日改用「易通行」，餘下的香港仔隧道和大老山隧道暫未有明確時間表。羅淑佩在一個電視節目被問到為何各隧道不能一次過改用「易通行」時解釋，在隧道進行改裝工程時要考慮替代路線和人手，故承認短時間內難以兼顧多條隧道。

提早過海如衍額外停車費 倡改搭公共交通

另外，政府目標年底推行三隧分流的「不同時段不同收費」方案，即繁忙時間3條過海隧道收費會較貴，而日間中段和晚上至凌晨的收費亦有不同。就有指屆時繁忙時段私家車過紅隧、東隧要40元隧道費，變相加價，她回應稱若提早出門上班會導致額外停車場費用，會鼓勵相關駕駛者改搭的士或其他公共交通，又建議駕駛者可在收工後「消費一下、飲杯嘢」，待至晚上7時許非繁忙時段才過海回家。