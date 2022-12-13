要求將正確國歌搜尋置頂被拒　鄧炳強：Google做法匪夷所思 傷害港人感情

近期香港運動員在外作賽時屢次發生播錯國歌事件，涉事單位均稱其人員錯誤在網上下載歌曲惹禍。保安局長鄧炳強昨被問及播錯國歌事件時指，當局早前曾要求Google把正確的搜尋結果置頂，對方以無法控制演算法為由拒絕要求，他形容是「匪夷所思」及傷害香港市民感情。

鄧炳強表示，現階段無證據顯示有香港運動員或職員牽涉其中，強調香港國歌亦即是中國國歌只有一首，就是《義勇軍進行曲》，但Google推說無法控制演算法為由拒絕。他認為，眾所周知，只要付錢給Google賣廣告，就可以將想要放的訊息放在高的位置，然而Google卻拒絕要求，認為「匪夷所思，香港人是不會接受」。他又指，歐盟法院裁定Google要刪除不正確的搜尋結果，Google卻願意配合，但對香港政府提出予以拒絕，反問「究竟這是否雙重標準？是否欠我們香港市民一個交代？」並強調政府會用一切方法更正情況。