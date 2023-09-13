要求退休員工用樂悠咭享福利 九巴涉用公帑補貼免費乘車惹議

二元乘車計劃早前放寬至滿60歲人士，九巴近日要求員工滿60歲的家屬和退休員工，改用樂悠咭享用免費乘車優惠，即先墊支兩元再獲九巴退回，變相巴士公司可賺取公帑補貼的資助額。有工會質疑，改動涉及龐大公帑開支，受惠者要先墊支，亦涉及私隱問題，要求公司立即停止計劃。九巴回覆時未有正面回應，僅稱新安排不影響他們既有的乘車福利。

在現有二元乘車計劃下，政府會向交通營辦商發還合資格行程的票價差額，如61歲九巴員工用樂悠咭乘搭收費10元的九巴線，九巴會獲政府退回8元差額，而由員工繳付的2元則另由九巴發還予員工。

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰向本報指，九巴月初發出告示，要求員工年滿60歲可享免費搭巴士福利的家屬和退休員工，本月起要由目前的「退休證」改用樂悠咭先繳付車資，經核准後再將款項退回其銀行戶口。據了解，九巴因應政府下調兩元乘車計劃門檻至60歲而推行新安排，涉及二千多名合資格人士，每月資助額約為40萬元。翻查資料，九巴前年已要求年滿65歲的退休員工換證，以長者八達通享用福利。

