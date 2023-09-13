要求退休員工用樂悠咭享福利 九巴涉用公帑補貼免費乘車惹議

二元乘車計劃早前放寬至滿60歲人士，九巴近日要求員工滿60歲的家屬和退休員工，改用樂悠咭享用免費乘車優惠，即先墊支兩元再獲九巴退回，變相巴士公司可賺取公帑補貼的資助額。有工會質疑，改動涉及龐大公帑開支，受惠者要先墊支，亦涉及私隱問題，要求公司立即停止計劃。九巴回覆時未有正面回應，僅稱新安排不影響他們既有的乘車福利。
在現有二元乘車計劃下，政府會向交通營辦商發還合資格行程的票價差額，如61歲九巴員工用樂悠咭乘搭收費10元的九巴線，九巴會獲政府退回8元差額，而由員工繳付的2元則另由九巴發還予員工。
汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰向本報指，九巴月初發出告示，要求員工年滿60歲可享免費搭巴士福利的家屬和退休員工，本月起要由目前的「退休證」改用樂悠咭先繳付車資，經核准後再將款項退回其銀行戶口。據了解，九巴因應政府下調兩元乘車計劃門檻至60歲而推行新安排，涉及二千多名合資格人士，每月資助額約為40萬元。翻查資料，九巴前年已要求年滿65歲的退休員工換證，以長者八達通享用福利。
工會要求九巴馬上停止計劃
黎兆聰指出，九巴未與工會討論便推出新政策，受惠者每次搭車都要先墊支兩元，做法較現時用退休證或乘車證付款繁複，並要交出銀行戶口等個人資料，涉及私隱考慮，要求九巴馬上停止，同時促請政府堵塞漏洞，避免其他商業機構以此要求員工交出個人資料。他又指，用公帑支付員工福利是否恰當應由政府評論。
議員批公司福利轉嫁政府承擔
立法會議員楊永杰批評，九巴將公司福利轉嫁政府承擔，當局應介入並禁止，又指九巴在2020及2021年分別錄得逾2億元及1.6億元稅後盈利，今年初仍「獅子開大口」要求加價9.5%，今次涉嫌計縮數用樂悠咭「搵政府著數」，完全缺乏社會責任。
運輸署回覆查詢指，曾接獲九巴通知將更改退休員工及家屬的免費乘車安排，署方已要求九巴考慮改變現行安排前，須仔細審查該安排細節，並繼續保持勞資雙方的緊密溝通及尊重員工對公司應提供免費乘車安排的期望。九巴則未有正面回應，僅稱按計劃更新年滿60歲退休員工及家屬享用免費乘車的安排，是次安排對他們既有乘車福利維持不變。