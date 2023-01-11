要除罩試酒需坐下一對一 美酒展恢復場內品酒

展覽一連兩日(1月10至11日)在灣仔會展舉行，分開兩層在不同房間設不同展區，並只供業內人士參與。展覽有過百個酒商參與，分別來自阿根廷、澳洲、意大利及日本等地方，大會收到600多名買家預約登記參觀；期望在經濟活動逐漸復常的情況下，助業界擴闊人脈、捕捉環球機遇。

近月政府逐漸放寬防疫限制，貿發局所舉辦的香港國際美酒展(特別展)恢復試酒環節，容許業內人士以一對一形式品酒交流，是3年來首個可以在場內「除口罩」試飲的酒展。有參展商表示，即場試飲對客人了解美酒非常關鍵，盼11月舉行的正式國際美酒展能回復往常形式，令市民參與展覽時邊睇邊試飲。

貿發局副總裁張淑芬指，美酒展是自08年舉辦以來，首次於1月份舉行，成為2023年首項酒業盛會。貿發局市場推廣及買家事務副總監李嘉瑋補充指出，去年11月因防疫限制多，貿發局需研究疫下酒展的形式，故把展覽順延至本月舉行。今次的展覽模式類似餐廳飲酒，買家需於攤位坐下後才能「除罩」試酒，他相信措施能令參展商與買家更安全。他又提到，貿發局將於11月舉行正式國際美酒展，預計會開放公眾入場。他指主辦單位明白業界期待展覽「復常」，但屆時公眾能否自由試酒，仍視乎當局防疫政策。

本地參展商智羣(亞太)董事總經理何毓贄指，雖認同展覽模式是基於防疫要求而設計，但坦言對酒商推廣產品並不理想，如特別展不向公眾開放，失去向本地市場推廣的機會，希望11月的展覽可回復過往模式。

此外，中國白酒代理商高陞貿易的李先生表示，品酒是酒展的關鍵，因買家要透過酒的色澤、香味了解酒的品質，期望恢復試酒環節，有助向各地客戶推廣中國酒。適逢通關，代理商亦相信市場對酒的需求會隨人員往來、食飯等活動變多以增加。