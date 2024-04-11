見昏迷男子即拉入劏房施救 華豐租戶︰遲一分鐘不堪設想

華豐大廈三級火，部分人及時發現火警，自行疏散有驚無險；亦有在上址租戶擬開門逃生時，見有一名男子昏迷倒地，加上當時走廊已濃煙密布，於是將倒地男子拉入屋內，並運用中醫知識向對方施救按壓穴位，成功令他甦醒，再雙雙在單位內等候救援，形容「若遲一分鐘拉入屋，不堪設想。」 原居湖南的周先生，數年前移居香港，並在華豐6樓一劏房設有工作室。他憶述，火警時，正在單位內睡覺，亦無聽到有火警鐘，其後突然驚醒開窗探頭一望，發現樓下冒煙，並發現有多輛消防車停泊在大廈附近。當時心感不妙，即時開門擬離開大廈，但發現走廊已布滿濃煙，並發現一名中年男子暈倒地上。

周先生當機立斷，即將該名男子拉入屋，並以濕毛巾幫對方擦拭口鼻、餵水，再塗雙飛人藥水。而持中醫學位的他，亦用中醫知識替他按壓穴位，該名中年男子亦漸甦醒。 周先生續稱，之後鄰近劏房女租戶因單位內只有一個小窗，於是拍門向他求救，女鄰居入內後，他即用毛巾堵塞門縫，之後3人只能在房間靜候救援，約一小時後，他們經消防員協助下逃離大廈。 他坦言，等候期間心裡極害怕，知悉火警又不能逃生後，曾致電家人告之狀況，同時亦擔心中年男子情況。最後死裡能逃生感恩惠，而該名中年男子則由救護員送院作進一步治理。