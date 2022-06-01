規管無人機新例今生效　協會料僅15%駕駛員完成註冊

《小型無人機令》今起生效，除標準甲一類操作外，小型航拍機和遙控駕駛員均須註冊，而與危害行為、限制飛行區及執法相關的罪行亦會即時生效外，其他條文會有6個月寬限期。新法例按照無人機的重量和不同操作風險，將小型無人機分為三類，操作最高風險級別的無人機，需要通過考核及註冊。

民航處表示，截至本星期一，已有超過5,900人註冊為遙控駕駛員，以及有4,700架小型無人機申請註冊。新法例對較高風險的兩類小型無人機，一般限制時速在50公里內，最低駕駛者年齡14歲。

估算只有15至20%「飛手」完成註冊

在新規定下，申請「進階操作」許可的營運商要購買第三者責任保險，當局會繼續與保險業界商討，提供更多元化的保險產品，和訂定日後其他類型無人機操作，規定保險的實施日期。

無人機航拍會創會人周亦樂估計，現時全港有約5萬名「飛手」，按此推算，目前只有15%至20%人完成註冊登記，部分已放棄玩無人機，或轉飛甲一類無人機。他表示，不少建築公司因不清楚條例，已經暫時擱置使用無人機測量，或者改用甲二類機種，在過渡期內繼續操作。

惟建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓有信心，測量師使用小型無人機可豁免註冊。而香港攝影記者協會副主席周智堅擔心，相關條例日後傳媒針對有關場所，作偵查報道會有壓力。