規範籃球博彩完成諮詢 麥美娟盼打擊外圍投注

政府月初完成規範籃球博彩諮詢。民政及青年事務局長麥美娟表示，正整理及研究所收集的意見，再決定下一步工作；重申政府不鼓勵賭博，面對非法賭博活動猖獗，須透過規範博彩、執法和教育，多管齊下打擊外圍投注。

政府提出修訂《博彩稅條例》，向馬會發牌、規範籃球博彩。早前有消息指，如在立法會年底換屆前完成修例，最快明年9、10月開放投注。

麥美娟稱，修例會配合立法會工作時間表及會期。被問到規範足球博彩後，投注額由2003至04年度160億元，近年已增至1,600億元，就規範籃球博彩活動應如何平衡時，麥美娟在電視台節目上指，如果政府不提供規範途徑，可能令非法賭博更熾熱，重申政府不鼓勵賭博，但面對非法賭博活動猖獗，需要多管齊下應對，當中除將非法外圍引向規範投注，亦會加強打擊非法賭博活動，以及透過公眾教育讓市民明白賭博的禍害，同時會針對沉迷賭博的人士提供輔導服務。