覓穩定生活願收入減半 九巴車長5年擢升成助理經理

選擇工作、職業，部分人首選薪酬，部分則考慮工作的穩定及長遠發展。大學畢業後從事保險業的冼志聲，笑指「做保險係搵得多但使得更多」，當年想成家立室時，才驚覺積蓄不足應付三個月生活費，為給予家人更安穩生活轉而投身九巴做車長；亦有修讀酒店課程學生，畢業時碰上08年金融海嘯經濟逆境，於是任職車務督察，雖然未能學以致用，卻找到更好出路，現時已升至車務助理總監，更避過近兩年酒店業面對的疫境和困境。

33歲的冼志聲指，大學畢業後加入保險業，原因是可以見不同人「無咁悶」，上班時間亦較一般辦工室工作有彈性。但日常見客，不單要西裝筆挺，出入一些高級餐廳，亦要自備iPad等設備方便營銷，有一定開支。

5年前打算組織家庭時，冼志聲才驚覺積蓄連3個月生活費也不足以應付，便開始思考未來應如何走下去，恰巧留意到九巴招聘廣告，考慮到車長有穩定收入，於是毅然轉行。

他憶述首日出車便遇上8號風球惡劣天氣，駕駛有一定挑戰性，工作成功感更大，而濕透又狼狽的乘客上車後一句「唔該」，更令其感受到崗位充滿使命感。他補充指，從事車長年薪較保險業少逾一半，但卻大大省下置裝費等開支，有更多時間陪伴家人，家人對他轉行態度亦由反對轉為支持。工作職責要安全駕駛外，冼志聲亦會多一層思考，如發現機組人員一般在凌晨零時才放工，但巴士同樣是凌晨零時收車，乘客因此不能趕及上尾班車，他便主動向公司建議將收車時間略為延遲10分鐘。這對車長工作影響不大，卻能大大幫助該批夜歸趕回家的乘客。他指，當發現一個問題，而又能成功「化解」，這也是自己的「業績」。而這份熱誠亦令他最近晉升至龍運車務助理經理。

37歲的楊晉瑋亦是另一轉換跑道例子。酒店課程是不少中學生「爭崩頭」入讀的學科，讀酒店業出身的他，畢業之際碰上08年金融海嘯，經濟出現逆境，於是投身九巴任職車務督察。其後經濟復甦，更有酒店主動邀約他，但考慮到目前工作穩定及行業前景，決定續留任車務督察的工作，2011年更晉升車務主任，去年擢升為車務助理總監(西部)，經過十年時間由前線升至管理層崗位。

九龍巴士正招聘逾千位前線人員，包括車長、站長和維修人員等，未來數星期更在多區有招聘活動；人力資源部主管呂鳳娟補充指，除前線崗位外，九巴亦重視內部招聘，一些管理層職位會透過內部晉升同事，可為前線同事提供踏腳石去發展自己的事業。