視障無阻追夢在台上發光　女高音蕭凱恩以歌訴說成長路

蕭凱恩自幼便失去視力，但對音樂極有興趣，4歲便學琴，10歲學聲樂，於12歲已獲香港演藝學院青少年課程取錄，先後考獲聲樂及鋼琴演奏級資格，成為專業表演者，及後2017年獲得獎學金考入中文大學音樂系，現為香港演藝學院碩士生。

年僅3個月時便因眼癌切除雙眼眼球，從此失明，縱使生活在黑暗中，但在音樂路上卻一片光明。本港年輕視女高音蕭凱恩憑天賦的動人聲線與音樂潛能，一步步踏上音樂家之路。

「雖然看不見，但與其他歌唱藝術家沒分別」

凱恩從來沒有局限自己的音樂領域，古典歌曲、歌劇、流行曲都嘗試接觸，擴闊自己的音樂世界。為了讓更多觀眾認識殘疾藝術家的藝術造詣，由香港藝術節及香港賽馬會慈善信託基金合辦的「無限亮」計劃，本月18日便為凱恩舉辦其首個女高音音樂會；在音樂會上，凱恩更會自彈自唱，首次作曲填詞的歌曲，寫出成長路上的跌碰，刻劃父母親的支持和鼓勵，用音樂訴說自己的成長路，也送了天下間所有失明人士的父母。

她表示，「我的眼睛雖然看不見，但與其他歌唱藝術家沒分別，一樣以最真誠的心去獻唱。」也希望觀眾可以多認識殘疾人士的藝術能力，同樣可以達致專業水平。

除了蕭凱恩外，無限亮計劃更邀請了本港及海外有不同能力的專業藝術家表演，讓本港觀眾欣賞眾藝術家以積極態度和無限的創作力，透過藝術來推動社會共融。計劃詳情可瀏覽：https://www.nolimits.hk/zh-hant/