親手設計逾40款「提子」紀念品 警長「經理人」憶相伴4年情

紹了提子的「經理人」──警長嘉輝。作為提子經理人的他，負責籌備各類宣傳活動及推出不同種類紀念品，親歷心血結晶由乏人認識，到今時今日成功「入屋」。

曾在衝鋒隊及特別職務隊等前線崗位工作的嘉輝，2003年加入警隊，2021年調任至當時的警察公共關係科。他表示：「反修例事件後，我深感社會對警方存在許多誤解，前線經歷令我明白到只要用心向市民解釋，終有機會打動他們，因此我選擇為宣傳警隊正面形象出一分力。」

剛上任的嘉輝，留意到「提子」在進行學校及社區宣傳活動時，主要以靜態展示，市民往往只與它拍攝一兩張相片便離開，未能充分連繫市民。在管理層支持下，嘉輝首項任務就是設計由真人扮演的「提子」人偶，結合生動旁白及有趣動作，拉近與市民距離。「提子」每次到訪校園等地，嘉輝都會陪伴在側，見到師生們的雀躍反應都會非常感動 。「喜歡『提子』的人跨越不同年紀和背景，因此越來越多市民了解防騙資訊，這正正是我們的奮鬥目標。」