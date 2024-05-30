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2024-05-30 19:25:50

親手設計逾40款「提子」紀念品 警長「經理人」憶相伴4年情

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「提子」常常出動宣傳防騙。(警聲)

「提子」常常出動宣傳防騙。(警聲)

紹了提子的「經理人」──警長嘉輝。作為提子經理人的他，負責籌備各類宣傳活動及推出不同種類紀念品，親歷心血結晶由乏人認識，到今時今日成功「入屋」。

曾在衝鋒隊及特別職務隊等前線崗位工作的嘉輝，2003年加入警隊，2021年調任至當時的警察公共關係科。他表示：「反修例事件後，我深感社會對警方存在許多誤解，前線經歷令我明白到只要用心向市民解釋，終有機會打動他們，因此我選擇為宣傳警隊正面形象出一分力。」

剛上任的嘉輝，留意到「提子」在進行學校及社區宣傳活動時，主要以靜態展示，市民往往只與它拍攝一兩張相片便離開，未能充分連繫市民。在管理層支持下，嘉輝首項任務就是設計由真人扮演的「提子」人偶，結合生動旁白及有趣動作，拉近與市民距離。「提子」每次到訪校園等地，嘉輝都會陪伴在側，見到師生們的雀躍反應都會非常感動 。「喜歡『提子』的人跨越不同年紀和背景，因此越來越多市民了解防騙資訊，這正正是我們的奮鬥目標。」

警長嘉輝為「提子」設計不同紀念品。(警聲) 「提子」宣傳防騙信息。(警聲)

感謝子女當「軍師」提供意見

在兩年多的時間裏，嘉輝共創造約40款「提子」紀念品，從文具、生活用品到防騙書籍等，均大受歡迎，經常在宣傳活動中火速派光，「我認為成功的宣傳紀念品，首要是市民用得著，會時常放在身邊，自然能夠帶出防騙的信息；第二，設計必須要善用『提子』圓圓的可愛外型，令市民愛不釋手，以達致更佳的宣傳效果。」在部分紀念品的包裝上更印上防騙視頻或網站的二維碼，務求令宣傳貫通線上線下。

眾多「提子」紀念品不單獲得公眾好評，其中「提子」立體拼圖和「提子」文具套裝，更分別榮獲表揚全球傑出宣傳品的國際年度設計大獎「ASTRID Awards 2023」金獎和銅獎。工作得到多方面肯定，嘉輝特別感謝背後的『軍師』，即他的一對子女，「每次設計文具套裝等，我都會聽取兩位孩子的意見。正正因為文具類型及擺位均由『用家主導』，令紀念品更『入屋』。」

 

嘉輝去年四月已轉至傳媒聯絡隊工作，雖然不再以陪伴「提子」為核心工作，但今年初他獲邀在「提子親子嘉年華」中再次擔任策劃角色，活動非常成功。他表示，「提子」已是警隊反詐騙工作的王牌，尤其深受兒童歡迎，「我十分認同防騙宣傳應該『從小做、持續做、一齊做』，方能發揮全方位防罪滅罪作用。」

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