親親動物園周六起舉行 海洋公園： 盈盈未來或再參與繁殖計劃

海洋公園「親親動物月2025 」將於周六(29日)至6月1日期間舉行，有不少特別活動供人參與；其中臨近海洋列車車站的竹林天地每天下午兩時及四時均會有樹懶、金剛鸚鵡和禿鷲等動物現身，近距離與公眾見面。
收費工作坊
今年園方因應六隻大熊貓加盟，而推出兩個每位250元的工作坊，其中「大熊貓『便』利紙」會教如何用消毒過的大熊貓的糞便製作再造紙，並通過觀察大熊貓便便，了解牠們的飲食習慣。
至於「窩窩頭工作室」中，賓客就可以親手製作大熊貓喜愛的窩窩頭食品，認識大熊貓日常所需營養，除了學習當中的製作方法，還可了解熊貓的飲食喜好。
互動遊戲贏大獎
另外，海洋公園全新推出互動遊戲，遊人用手機掃描遍佈全園多達100個的「熊貓掃碼大探索」二維碼，並完成簡單任務後，即可得到獨家虛擬大熊貓卡牌，集齊指定數量及特定卡牌更可換領豐富禮品，如「與動物親上加親」體驗活動、餐飲及遊戲攤位折扣券或海洋公園入場門票。
盈盈已恢復食量
活動重點之一是大熊貓媽媽「盈盈」和「家姐」、「細佬」同框見公眾，海洋公園動物及保育部主管祝效忠表示，熊貓一家四口都很健康，盈盈已恢復食量，體達110公斤，且可以照顧兩隻熊貓BB，故三口子暫可一同生活；但他亦指，根據大熊貓特性，當大熊貓BB成長到3歲母親便會離開不再照顧，因此龍鳳胎屆時都要離開母親「自立」。
管祝效續指，當盈盈不再須照顧熊貓bb後，或可能再參與繁殖計劃，「因為佢呢個年紀其實仲有機會」；另外，未來將安排大熊貓之旅展館中間位置以及入口附近的栖息地一並開放給盈盈及兩個大熊貓寶寶使用。