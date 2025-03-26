親親動物園周六起舉行，海洋公園： 盈盈未來或再參與繁殖計劃。(鍾式明攝)

海洋公園「親親動物月2025 」將於周六(29日)至6月1日期間舉行，有不少特別活動供人參與；其中臨近海洋列車車站的竹林天地每天下午兩時及四時均會有樹懶、金剛鸚鵡和禿鷲等動物現身，近距離與公眾見面。

收費工作坊

今年園方因應六隻大熊貓加盟，而推出兩個每位250元的工作坊，其中「大熊貓『便』利紙」會教如何用消毒過的大熊貓的糞便製作再造紙，並通過觀察大熊貓便便，了解牠們的飲食習慣。

至於「窩窩頭工作室」中，賓客就可以親手製作大熊貓喜愛的窩窩頭食品，認識大熊貓日常所需營養，除了學習當中的製作方法，還可了解熊貓的飲食喜好。