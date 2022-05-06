親親媽咪｜網售食材商搶佔母親節市場 酒樓：仍是溫馨聚會平台

社交距離措施母親節前夕再鬆綁，食肆晚市可8人同坐一枱，但食客需打齊兩針。抗疫兩年多，網購食材已成不少港人生活習慣，有商戶本著試水溫心態，搶佔母親節市場推出套餐，雖然食肆放寬同枱人數，但客人指因家人未打齊針，故仍會留家慶祝，銷情較預期好。不過，也有同出母親節套餐商戶指，疫情間競爭對手大增，加上突然放寬限座，料港人渴求晚市堂食，銷情僅符合降低後的期望，但長遠相信仍有市場。而酒樓上月中旬母親節訂座已爆滿，放寬至8人座後三分二客人更即通知併枱，8人可同枱食飯。
(圖：鍾式明)
本身經營刀具設計及銷售的JimixSTORE，因疫情及機緣，「兼職」推出上海即食餸包及日本凍肉食材業務，母親節將至，冀在節日中分一杯羮，再推出限定特價火鍋及鐵板餐食材，以及上海即食餸包套餐。3至4人用火鍋及鐵板餐分別售544元(原價650元)及426元(原價510元)，即食餸包餐則從12款上海菜式及10款湯包中，任選3款，即享九折優惠再送即食米飯。
銷售經理陳佩兒坦言，兼職食材套餐原本為起「噱頭」作用，但不少客人反映有些長者家人未打疫苗或只打1針，又或已打算留家慶祝，銷情較預期理想。她相信，網購食材已成不少人習慣，且「兼職」亦對原本廚具業務帶來正面作用，日後會再研究推出餸菜材料包。
套餐備花束設計酒樽 母親兼收花
專營網售凍肉的Freezee Mall亦有推出母親節火鍋及烤肉餐，銷售經理鄧先生指，每逢節慶也有推出應節套餐，今年母親節除推限定優惠，並覓得台灣酒商合作，推出加配酒品套餐，5至6人用，售價由528元至738元，其中火鍋餐更可選花束設計酒樽的果味酒，讓兒女表孝心，母親享美酒佳餚之餘亦有「花」收。由於預期不少人渴望外出用膳，他稱目前銷情符合調整後的期望。他透露，自己曾有網購凍肉到家融雪的不愉快經歷，加上急凍技術進步、年輕一代習慣等，於疫情前已決定投入市場，雖疫情間出現大量競爭對手，但也推前市民網購習慣3至5年，對市場前景仍有信心。
酒樓聚會免家庭之間尷尬
第五波疫情衝擊，不少港人家庭或已由過年起至今未能幾代同堂一同晚宴，母親節前夕迎來8人同枱，不少食肆訂座電話不絕。銅鑼灣的太湖海鮮城母親節訂座上月20日已爆滿，董事何兆恒指，當晚三分二客人已通知原來兩枱4人枱要合併1枱，坦言放寬幫助營運。創辦人何竟成指，晚市堂食放寬可讓2、3個家庭聚會，是團聚平台，可「溫馨傾下偈」，相對在家聚會避免「誰招呼誰」、比較富貴寒酸等尷尬，酒樓可滿足不同食客需要。