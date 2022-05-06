親親媽咪｜網售食材商搶佔母親節市場 酒樓：仍是溫馨聚會平台

社交距離措施母親節前夕再鬆綁，食肆晚市可8人同坐一枱，但食客需打齊兩針。抗疫兩年多，網購食材已成不少港人生活習慣，有商戶本著試水溫心態，搶佔母親節市場推出套餐，雖然食肆放寬同枱人數，但客人指因家人未打齊針，故仍會留家慶祝，銷情較預期好。不過，也有同出母親節套餐商戶指，疫情間競爭對手大增，加上突然放寬限座，料港人渴求晚市堂食，銷情僅符合降低後的期望，但長遠相信仍有市場。而酒樓上月中旬母親節訂座已爆滿，放寬至8人座後三分二客人更即通知併枱，8人可同枱食飯。

本身經營刀具設計及銷售的JimixSTORE，因疫情及機緣，「兼職」推出上海即食餸包及日本凍肉食材業務，母親節將至，冀在節日中分一杯羮，再推出限定特價火鍋及鐵板餐食材，以及上海即食餸包套餐。3至4人用火鍋及鐵板餐分別售544元(原價650元)及426元(原價510元)，即食餸包餐則從12款上海菜式及10款湯包中，任選3款，即享九折優惠再送即食米飯。

銷售經理陳佩兒坦言，兼職食材套餐原本為起「噱頭」作用，但不少客人反映有些長者家人未打疫苗或只打1針，又或已打算留家慶祝，銷情較預期理想。她相信，網購食材已成不少人習慣，且「兼職」亦對原本廚具業務帶來正面作用，日後會再研究推出餸菜材料包。

套餐備花束設計酒樽 母親兼收花

專營網售凍肉的Freezee Mall亦有推出母親節火鍋及烤肉餐，銷售經理鄧先生指，每逢節慶也有推出應節套餐，今年母親節除推限定優惠，並覓得台灣酒商合作，推出加配酒品套餐，5至6人用，售價由528元至738元，其中火鍋餐更可選花束設計酒樽的果味酒，讓兒女表孝心，母親享美酒佳餚之餘亦有「花」收。由於預期不少人渴望外出用膳，他稱目前銷情符合調整後的期望。他透露，自己曾有網購凍肉到家融雪的不愉快經歷，加上急凍技術進步、年輕一代習慣等，於疫情前已決定投入市場，雖疫情間出現大量競爭對手，但也推前市民網購習慣3至5年，對市場前景仍有信心。