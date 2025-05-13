觀塘協和街爆水管　水務署搶修完成今早重開 (更新)

【5月13日更新】運輸署於今日(13日)上午 6時17分公布，較早前因水管緊急維修而封閉的協和街(往下山方向)介乎秀雅道與曉光街之間的全線現已解封。水務署表示，涉事水管為一條直徑400毫米鹹水供水管，用作供應沖廁水予華峰園和協威園一帶的用戶，事件未有影響聯合醫院的供水。

【5月12日更新】今日(12日)凌晨2時左右，協和街介乎曉光街至秀雅道一段爆水管，受影響路線需改路行駛，不少市民早上在網上表示大塞車，返工返學遲到。

聯合醫院表示，早上約6時20分接獲水務署通知，協和街介乎秀雅道與曉光街一段全線封閉，所有車輛暫時未能經此路段前往醫院。院方會盡力維持急症室及專科門診正常服務，但由於前往醫院的交通非常擠塞，自行前往到急症室求診的市民，可考慮改往其他醫院急症室。需前往專科門診的市民，請留意最新交通消息並預留時間前往。如需更改專科門診覆診期，可致電專科門診熱線3949 5555。