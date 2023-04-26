觀塘友邦九龍大樓清潔工飛墮𨋢槽亡  勞工處：若有違例事項定依法處理

已向僱主和處所佔用人發暫時停工通知書

勞工處發言人表示，在得知意外發生後，已即時派員到意外現場展開調查，並向有關僱主和處所佔用人發出「暫時停工通知書」，停止其在該大廈進行任何涉及清潔或開啓升降機槽的緊急通道門的工作，直至處方信納有關僱主和處所佔用人已採取措施消除有關危害才可復工。勞工處正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

勞工處將於日內在網頁發放「職安警示」及透過電子郵件通知持責者、工會和安全從業員專業組織等，簡介意外事故和提醒業界採取安全預防措施，以避免同類意外發生。根據《職業安全及健康條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，一經定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁6個月。