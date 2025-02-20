觀塘地盤工人MMA似打摔角 網民：建造業大亂鬥(有片)

今日（20日）社交平台facebook「X官塘老X群組」流傳兩條影片，觀塘有地盤發生集體打鬥事件，4名地盤工扭作一團如打摔角，其間有人拿起金屬板施襲，被其他工友制止，將兩批人分開。據了解，事件涉及有工人與管工爭執。

有人拿起金屬板施襲

事發於今日早上11時許，地點位於觀塘鯉魚門道一個建築地盤天台，片段由附近民居拍攝。第一條片全長1分17秒，片段一開始聽到粗口滿天飛，兩男口角及互相指罵「問候」，其他工友做和事佬，另一工人則倒石屎。 另一片段全長1分43秒，只見四名工人混戰箍頸推撞，有人擸起金屬板施襲，及後兩人一組分別於兩邊扭作一團，場面如打摔角，其他工友將各人拉開，有疑似管工級人士聽取雙方不滿調停，片段結束。拍片者及後表示「住宅樓上樓下都企咗出嚟露台度睇」、「樓上啲人先至嘈住話再嘈住就報警，因為佢對面全部都係住宅，實在真係太嘈影響到人哋生活。」